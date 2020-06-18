На Волині 19 червня – день жалоби за загиблим 24-річним військовим

На Волині 19 червня оголосили днем жалоби у зв’язку із загибеллю в зоні проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовця Іллі Струка. Відповідне розпорядження підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.

Тож на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.

Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС.

Бійця поховають 19 червня у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.

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