Велокоманда Mitchelton-SCOTT отменила соглашение с Manuela Fundacion

GreenEdge Cycling, компания-учредитель команды Mitchelton-SCOTT, объявила о прекращении переговоров и отмене сделки с Manuela Fundación. В пресс-релизе команды говорится, что после внимательного рассмотрения дела компания GreenEdge Cycling извещает господина Франсиско Уэртаса, владельца Manuela Fundación, о прекращении отношений.

Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец компании GreenEdge, объяснил: «Изначально мы совпали во взглядах с господином Франсиско Уэртасом, почувствовали общность с Manuela Fundación и их благородными целями. Однако, в ходе переговоров после объявления, сделанного в пятницу (12 июня), мы решили, что не будем продолжать взаимоотношения. Желаем господину Франсиско Уэртасу и “Manuela Fundación” всего наилучшего в будущем».

Таким образом, и мужская, и женская велокоманды вернутся к соревнованиям под существующим названием Mitchelton-SCOTT.

Также Джерри Райан заверил, что главная цель – поддержка спортсменов и персонала команды:

«Кризис с пандемией Covid-19 поставил перед нами много новых препятствий, но для нас главной задачей остаётся забота о наших спортсменах мирового уровня и персонале команды. Меры по их поддержке включают в себя возвращение к полной выплате зарплаты всем гонщикам и персоналу после возобновления велогонок Мирового тура в августе, а также соблюдение обязательств по отношению к ним на 2021 год, в то время, как мы ищем подходящего спонсора.

Мы верим, что эту команду за последние восемь лет сделали успешной люди и культура. Наши гонщики вдохновляются своей работой. В этот неопределённый сезон они сохраняют мотивацию. Наш персонал верен команде и настроен обеспечить лучшее сопровождение гонщиков до конца этого непростого года. С нетерпением ждём возвращения в гонки и побед в ещё большем количестве гонок».

О конфликте между Джерри Райаном и главой Manuela Fundación Франсиско Уэртасом (Francisco Huertas) стало известно после появления в средствах массовой информации интервью Джерри Райана и реакции на него главы спортивного отдела Manuela Fundación.

Так, в интервью Ride Media Джерри Райан сказал, что он остаётся владельцем команды и всё ещё ищет дополнительных спонсоров, а также, что команда сохранит австралийскую лицензию. Эмилио Родригес, глава отдела спорта Manuela Fundación в интервью EFE заявил, что ошеломлён словами Джерри Райана, потому что Manuela Fundación пришла в команду как владелец.

Джерри Райан, отвечая на вопрос о том, кто является владельцем команды, сказал: «Отвечаю – я владелец. Думаю, один из его младших сотрудников (Manuela Fundación) поговорил с журналистами о потенциальных возможностях, которые они хотели бы видеть, например, база команды в Испании. Но на том этапе переговоров речь точно не шла об изменении владельца команды.

Эта команда зарегистрирована в Австралии. Нельзя просто так изменить лицензию. Это целый процесс. Я всё ещё являюсь владельцем этой команды и её лицензии.

Возможно, релиз о сделке был выпущен слишком рано. Шейн Бэннан в Испании старается завершить переговоры со спонсорами. На следующей неделе смогу сказать больше, в данное время мы всё ещё ведём переговоры с несколькими другими спонсорами по поводу следующего года. Я ищу разные варианты».

Эмилио Родригес: «Мы оказались вне игры, но с этим надо разобраться. Мы пришли в команду, чтобы стать владельцами, а не просто спонсорами. Было достигнуто соглашение, что мы будем владельцами с 1 января 2021 года, и что мы должны также приобрести лицензию, когда все бумаги будут отправлены UCI. Мы пришли спасти команду, но на наших собственных условиях».

Мануэль Кальвенте (Manuel Calvente), спортивный директор андеровской команды Manuela Fundación в интервью Cyclingnews рассказал: «Автобусы команды уже в мастерской, где были сняты цвета команды. Мы ждали рекламы и новые стикеры. Мы даже получили фото с тем, как всё должно выглядеть. Но прежде всего, они что-то подписали 5 июня, публично о сделке стало известно 12 июня.

Они (Mitchelton-Scott) сами опубликовали официальное сообщение по поводу трансфера. Это было и в их Твиттере. Но потом они начали говорить, что команда всё ещё принадлежит им, что они продолжают искать спонсоров, хотя, судя по подписанию, всё было наоборот.

Если у них нет денег, чтобы заплатить за этот месяц, как они будут платить в следующем?

Получается, что мы как будто плохие парни из фильма, в то время как мы не сделали ничего, о чём не было обговорено. Такое впечатление, что мы говорили о сделке, не заключая контракта. После всего, что случилось, лично я не уверен, будет ли правильно, если мы продолжим. Они хотели сохранить структуру команды, но я задавал себе вопрос, как я в этом случае буду с ними работать?

Мы говорим о значительных средствах, не просто о 1000 евро. Мы приняли все условия, что тем, кому нужно продлить контракты, их продлят. Много условий. Мы ничего не отвергли. А теперь они вот так закончили».