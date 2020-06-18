Путин рассказал о внуках, звонящих в Кремль

Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу в Кремль. Об этом он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в «Инстаграме» журналист Павел Зарубин.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил глава государства в ответ на вопрос, могут ли его внуки выйти с ним на связь, когда он работает в Кремле.

В 2017 году во время прямой линии Путин рассказывал, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад. В 2018-м президент говорил, что хотел бы больше общаться с обоими своими внуками и что времени на это ему не хватает.