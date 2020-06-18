Путин направил Назарбаеву телеграмму со словами поддержки из-за COVID-19

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Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву телеграмму со словами поддержки на фоне того, что Назарбаев получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что «жизненная энергия» Назарбаева, а также его «бодрость духа» и «оптимизм» будут способствовать тому, что политик в ближайшее время излечится от заболевания.

«От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», — написано в телеграмме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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