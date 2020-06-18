Bloomberg: Турция столкнулась с проблемой перезапуска бездействующей экономики

Данные сигнализируют о том, что ожидаемый экономический отскок является слабым и неравномерным, сообщает Bloomberg. Между тем случаи COVID-19 снова увеличиваются, представляя больше проблем для правительства, поскольку потребительский спрос остаётся подавленным.

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак в свою очередь заявил, что страна всё ещё может демонстрировать положительный экономический рост в этом году. Но средний прогноз по сокращению в опросе экономистов Bloomberg в прошлом месяце показал рост на 3,6% вместо планируемых 5%.

Агентство отмечает, что турецкие власти стремились стимулировать экономический рост, поощряя банки больше кредитовать потребителей и бизнес, а это означает, что рост кредитования должен достичь новых максимумов.

Но недавние покупки по кредитным картам, ключевой показатель потребительского спроса, едва ли догоняют уровни, наблюдавшиеся в то же время в прошлом году, сообщает Bloomberg. Агентство также приводит данные, собранные Google, которые показали, что турки неохотно возвращаются на рабочие места или выходят даже после того, как ограничения на передвижение были сняты в конце мая.

Вместе с тем потребление энергии падает, возможно, показывая, что люди, работающие в секторе услуг, всё ещё остаются дома, отмечает Bloomberg. Заводы также работают на более низкой мощности, а спрос на электроэнергию сигнализирует о том, что некоторые секторы экономики могут быть уязвимы к длительному ущербу, нанесенному ей, говорится в статье.

Наблюдаемый в последние дни всплеск инфекций COVID-19 может ухудшить экономическую картину. Всплеск заболеваемости произошёл после того, как правительство вновь открыло рестораны и кафе и разрешило авиакомпаниям снова летать внутри страны, сообщает агентство.