Обнаружена еще одна причина массового вымирания в истории Земли

Одной из вероятных причин глобального пермского вымирания может быть усиленная вулканическая активность на территории Сибири. Сибирские траппы были очень активными примерно 252 миллиона лет назад.

Во время трапповых извержений не образовывается четкий кратер. Также не удается обнаружить постоянный эпицентр извержений. Лава выливается с огромного количество трещин и заливает территории, которые по размерам можно сравнить с современной Европой. Подобное вместе с высокой температурой воздуха, возможно, стало причиной вымирания 96% всех морских видов и около 70% наземных позвоночных, которые существовали на то время.

Все обнаруженные на сегодняшний день причины могли действовать одновременно. Кроме того, специалисты нашли доказательства еще одного фактора, который мог повлиять на вымирание. На протяжении долгого времени ученые считали, что из-за глобального потепления могло начаться сжигание угля и других материалов, богатых веществами органического происхождения. Но долго специалисты не могли найти никаких доказательств этого.

«Сжигание данных веществ могло привести к повышению уровня углерода в атмосферу. В то же время под вопросом остается выброс углерода во время магматизма сибирских траппов», — заявила автор исследования Линдси Элкинс-Тантон.

Во время экспедиции, которая заняла полгода, эксперты обнаружили почти полтонны вулканических пород древних извержений. Больше всего было найдено их рядом с рекой Ангара. После анализа образцов, в них нашли небольшие частицы угля и сгоревшего дерева, что является первым доказательством того, что они сгорели в результате воздействия потоком магмы.

На данный момент исследования продолжаются и специалисты уверены в том, что они смогут найти еще доказательства своей теории.