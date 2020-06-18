В Пекине обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть еще опаснее

На оптовом рынке «Синьфади» в Пекине специалисты обнаружили новый штамм коронавируса. Они уверены в том, что новый вирус может быть намного опаснее чем тот, который на сегодняшний день спровоцировал пандемию, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Профессор-вирусолог Ян Чжанцю считает, что эволюция может становиться причиной не только усиления, но еще и ослабления коронавируса. Но на данный момент эксперты говорят о той ситуации, когда и без того опасный вирус, становится только сильнее.«Я уверен в том, что обнаруженный некоторое время назад новый штамм коронавируса, может быть намного заразнее, чем предыдущий вариант, который нашли на территории рынка в Ухане», — говорит Ян Чжаньцю. Спикер также добавил, что власти сделали официальное заявление относительно обнаруженного в Ухане коронавируса, только в конце 2019 года. Низкие температуры, характерные для зимы, стали одной из причин того, что коронавирус начал распространяться с невероятной скоростью по всему миру. На данный же момент в Китае наблюдается достаточно жаркая погода. Возможно, только поэтому новая волна до сих пор не наступила, ведь вирус был ослаблен высокими температурами. Также профессор добавил, что из-за того, что специалисты находят новые штаммы коронавируса, а время от времени заболеваемость увеличивается, ученые не могут никак разработать эффективную вакцину для лечения вируса.На данный момент коронавирус продолжает бушевать по всему миру. В некоторых странах заболеваемость немного снизилась, в других же продолжает возрастать. Специалисты не могут дать точных прогнозов, когда закончится пандемия и продолжают делать все возможное, чтобы разработать вакцину и эффективное лекарство против заболевания.