Ученые установили, чем на самом деле является окаменелость, обнаруженная в Антарктиде

Странная окаменелость, размеры которой достигают размеров футбольного мяча, была обнаружена на территории Антарктиды и все это время хранилась в чилийском музее. Специалисты провели детальный анализ и установили, что данная окаменелость является огромным яйцом, которое имеет мягкую скорлупу. Яйцо было снесено примерно 68 миллионов лет назад огромной ящерицей или же морской змеей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Лукас Лежандра, который является автором исследования, заявил о том, что данное открытие может полностью поменять представление людей о том, как именно жили древние морские существа.«Практически нереально найти яйца с мягкой скорлупой, которые за столько миллионов лет настолько хорошо сохранились», — говорит Лежандр. Данное яйцо является самым большим, которое только было когда-то обнаружено специалистами. Ученые даже не могли предположить, что яйца могут быть настолько огромными. Они предполагают, что, скорее всего, его отложила какая-то вымершая рептилия, достигавшая громадных размеров. Такая находка может стать уникальным открытием в области изучения репродуктивной функции давно вымерших животных.Окаменелость нашли еще в 2011 году чилийскими учеными, которые на тот момент работали на территории Антарктиды. Находка внешне имеет вид печеной картошки. Ее размеры составляют 18 на 28 сантиметров. На протяжении нескольких лет специалисты безрезультатно исследовали окаменелость. И только в 2018 году появилось предположение о том, что это может оказаться яйцо. После проведения химического анализа удалось установить, что это действительно яйцо.Затем появилось предположение, что яйцо не может принадлежать динозаврам. Те виды, которые тогда проживали на территории Антарктиды были не настолько большими, чтобы снести яйцо гигантских размеров. В этот регионе были распространены рептилии группы мозавры, которые и могли снести подобное яйцо.