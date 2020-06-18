Алтайский атлет Сергей Шубенков рискует досрочно завершить спортивную карьеру

Чемпион мира по бегу с барьерами родом из Барнаула Сергей Шубенков вместе с чемпионками мира Анжеликой Сидоровой и Марией Ласицкене направили обращение руководству российского спорта в связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики не получит отсрочку по выплате штрафа в $5 млн за подлог документов. Как сообщает «Спорт-экспресс», российская сторона заявила, что таких денег на ее счетах нет, и если к 1 июля ситуация не разрешится, штраф увеличится вдвое, а спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. Как заявили Шубенков и его союзницы, это может привести к досрочному завершению их карьеры.

Известно, что международная федерация объявила о штрафе World Athletics три месяца назад. Российские чиновники не стали оспаривать это решение, но и денег на выплату не нашли. В результате это может привести к тому, что на ближайших Олимпийских играх не будет ни одного российского легкоатлета, а Шубенков, Сидорова и Ласицкене пропустят вторую Олимпиаду подряд. Звезды мировой легкой атлетики из России уже не понимают, что ждет их после 1 июля. Об этом они написали в открытом письме руководству российского спорта. «Сейчас мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов. К нынешней ситуации привело, в том числе, отсутствие конструктивного диалога и с World Athletics, и с легкоатлетическими федерациями других стран. Ситуация ухудшилась не только в международных отношениях, но и внутри нашей легкоатлетической страны. Последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуска зимнего сезона-2020», — сказано в обращении.

Спортсмены выразили обеспокоенность тем, что WA и российское спортивное руководство имеют разное мнение о процессе восстановления ВФЛА и до настоящего времени (за две недели до дедлайна) не достигли компромисса. «Настораживает и отсутствие полной информации о процессе восстановления ВФЛА и состоянии контактов с WA и AIU. Рассчитываем на то, что в уже ближайшее время российское легкоатлетическое сообщество получит ответы на все вопросы. В том числе и на главный: что ждет нас после 1 июля?» — написали Шубенков Сидорова и Ласицкене.

Напомним, что World Athletics в марте 2020 года возобновила выдачу нейтрального статуса для российских спортсменов после пятилетнего допингового скандала с ВФЛА, которая была лишена членства в международной ассоциации. Российская легкоатлетическая федерация была оштрафована на $10 млн. Первую половину суммы нужно выплатить до 1 июля текущего года, а оставшиеся $5 млн будут условными в том случае, если ВФЛА больше не будет нарушать правила и начнет восстанавливать свою аккредитацию.

Пока ВФЛА лишена членства в World Athletics, российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях, за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр, только под нейтральным флагом. Кстати, летняя Олимпиада 2020 года в Токио была отменена, что, по мнению Сергея Шубенкова, было правильным решением.