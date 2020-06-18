В Кремле оценили идею о повышение НДФЛ для богатых россиян

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для обеспеченных российских граждан, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в настоящее время эксперты обмениваются мнениями по поводу возможных шагов в плане антикризисных мер, мер по стимулированию экономического развития и поддержки пострадавших отраслей России.

«В рамках этого обмена высказываются самые разные точки зрения, в том числе и эта. Пока окончательных решений не принималось», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.

По данным издания, кабмин планировал повысить НДФЛ для этих граждан до 15%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан

— Богатых россиян могут обложить повышенным НДФЛ на фоне коронавируса

— В ЕР поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных россиян

Источник