Источник: США могут создать постоянный военный пункт в Ливии

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Hazem Ahmed/AP

США планируют закрепить постоянное военное присутствие в Ливии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Обратили внимание на заявление министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги, сделанное им в феврале этого года, о том, что в случае обращения Вашингтона с просьбой о разрешении на строительство на подконтрольной западноливийским властям территории американской военной базы в Триполи возражать не будут», — сказал источник.

Он отметил, что такое заявление вряд ли возможно без предварительного обсуждения в США.

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