У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті

У Луцьку ускладнюється ситуація з коронавірусною інфекцією.

Про це йшлося 18 червня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Луцьку за вчорашню добу зафіксували 10 випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один випадок летальний.

Сьогодні ж, 18 червня, до обіду виявили ще шість хворих. На жаль, дві людино померли. Збільшилась і кількість осіб з підозрою на захворювання. Якщо раніше в середньому було до 10 людей, то тепер 20-30.

“Ситуація ускладнюється. Це стосується не лише нашого міста та області, але й частини інших областей України, де ця хвороба вийшла з-під контролю через нехтування необхідними заходами безпеки, яких повинні дотримуватися люди. Шкода, що ми стали безпечними. Треба постійно наголошувати, що у закритих приміщеннях, транспорті, на ринках, в магазинах чи офісах треба носити маску, а також дотримуватися соціальної дистанції та дезинфікувати руки. Сьогодні на нас покладаються набагато складніші, відповідальніші та серйозніші завдання, ніж це було раніше. Потрібно доводити інформацію людям про небезпеку і про кожен випадок захворюваності та смертності. Ми повинні посилити інформаційну та контролюючу складові в нашій діяльності”, — наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.