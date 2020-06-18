В Бангладеш от коронавируса на 66-м году жизни скончался известный казанский врач Рашит Миннетдинов

Накануне, 17 июня, находясь в зарубежной командировке в Республике Бангладеш в составе группы российских специалистов, от коронавируса на 66-м году жизни скончался известный казанский врач Рашит Миннетдинов.

Рашит Шамилович родился 25 апреля 1954 года в селе Актаныш. После окончания школы поступил на лечебный факультет Казанского медицинского института. Получив высшее образование, отправился работать в кардиологическое отделение 15-й городской больницы, где трудился врачом-кардиологом до 1993 года. После работал заведующим терапевтическим отделением МСЧ «Татфлот» (Больница водников). С 2004-го был заведующим кардиологическим отделением №2 МКДЦ.

Миннетдинов всю жизнь проработал в отечественном здравоохранении и после выхода на пенсию продолжал трудиться по организации медицинской службы различных учреждений.

«Коллективы учреждений, в которых работал Рашит Шамилевич, выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Рашите Шамиловиче сохранится в сердцах коллег, пациентов, друзей и семьи», — гласит текст некролога.

В Республике Бангладеш Миннетдинов занимался организацией медицинской службы в период пандемии.