2 пути отработки кармического долга

То, что мы переживаем сегодня, является результатом наших прошлых действий – совершенных как в этой, так и предыдущих жизнях. То, что случится в будущем, решается нами прямо сейчас.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 3 мин. Просмотров 3 Опубликовано 18.06.2020

События в жизни, хорошие или плохие, часто ошеломляют нас своей неожиданностью. Обычно мы реагируем на такие повороты судьбы следующим образом: «Вау, я действительно не ожидал, что смогу сделать это!». Или что-то вроде «Жизнь несправедлива, как бы я ни старался, у меня ничего не получается».

Существует много фраз, отражающих испытываемые нами по этому поводу чувства, например: «Что посеешь, то и пожнешь» или «Золотое правило»: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».

Необъяснимая враждебность или дружелюбие со стороны людей, выигрыш в лотерею или потеря больших денег в бизнесе, спасение в автокатастрофах или случайная смерть в обыденных обстоятельствах, неудачные отношения и психические расстройства… Все это можно объяснить двумя словами: кармический долг.

То, что мы переживаем сегодня, является результатом наших прошлых действий – совершенных как в этой, так и предыдущих жизнях. То, что случится с нами в будущем, решается нами же прямо сейчас.

Поскольку наше настоящее является не только продуктом прошлого, но также тем, что определяет наше будущее, важно тщательно выбирать каждое свое действие, слово и даже мысль.

Поэтому, когда кто-то доставляет неприятности, ведет себя грубо или враждебно по отношению к нам, мы знаем, что это закон кармы в действии. Как это знание способно помочь нам?

Во-первых, стоит перестать винить себя или других за ситуации, в которых мы оказываемся. Вместо того, чтобы отвечать таким же негативом, мы можем подняться над ситуацией и отправить позитивные вибрации мира и любви.

Это поможет разорвать этот кармический цикл и сохранить баланс. Это вовсе не означает, что мы занимаем пассивную позицию к данной ситуации; наоборот, мы продолжаем прикладывать свои усилия для ее решения и обращаемся за профессиональной помощью, если она нам требуется.

Кармический долг может выражаться в форме серьезной болезни. Это один из способов погашения нашего кармического долга. Быть в состоянии единения, то есть оставаться связанным с Богом, сохранять веру в него и чувствовать любовь – это еще один способ отработки кармического долга.

Этот недвусмысленный духовный закон был определен как точный, полезный и беспристрастный.

Порой нам требуется очень много времени, чтобы осознать это, особенно в неприятных для себя ситуациях. Однако принятие этого закона действия и реакции поможет сохранять концентрацию и облегчить обстоятельства, в которых мы оказываемся.

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