Был роман с Гагариной и Zivert? Эмин Агаларов впервые рассказал о жизни после развода

Артист тщательно скрывает причины развода со второй женой, что порождает много слухов.

В мае певец и композитор Эмин Агаларов публично объявил о том, что он и его вторая жена, «Мисс Мордовия-2004» Алена Гаврилова разводятся спустя 2 года брака. Причину разрыва вице-президент ГК «Crocus Group» не назвал, но судя по реакции его жены – переживала разрыв с любимым она тяжело. Так что же произошло в семье? Эмин держит личную жизнь под семью замками. В новом интервью «Алена, блин!» он отказался называть причины развода.

«Мы расстались до самоизоляции. Причину называть не буду. Но расстались на хорошей ноте. У нас общий ребенок, мы хотим быть в каком-то контакте ради него… […] Решение было принято и реализовано», — уклончиво ответил Эмин.

Он опроверг популярные версии его разрыва с Аленой. Он отрицает, что в браке мог позволить себе интрижку на стороне. Также опроверг, что у него были отношения с певицей Zivert. То же самое касается и слухов о том, что Агаларов закрутил роман с певицей Полиной Гагариной, которая тоже разводится с мужем. Особенно интересно было узнать, правда ли, что влиятельные родители Агаларова были против его брака с «простой девушкой из Саранска».

Эмин Агаларов с Полиной Гагариной

«Если бы ее не принимала моя семья, то не могло быть никакого брака. Со стороны мамы вообще вопросов никаких не было. Со стороны папы, может, и были какие-то вопросы, но когда я был уже в браке, все было достаточно лаконично», — мягко сказал наследник империи Crocus.

Агаларов намекнул, что причиной развода могли послужить угасшие чувства. Как сказал артист, он не видит смысла в сожительстве ради брака. Если нет любви, то и нет счастья. А значит, такие отношения нужно рвать.

В браке с Гавриловой у Эмина родилась дочь Афина. Экс-супруги решили, что малышке лучше будет жить с мамой. Но Агаларов все равно видится с дочкой едва ли не каждый день. Судя по интервью, не оставил Эмин экс-супругу без имущества и финансовой поддержки.

Сейчас вице-президент ГК «Crocus Group» является завидным женихом. Идеальный кандидат на главную роль в проект «Холостяк»! Но Агаларов не хочет искать любовь на телепроекте.

Напомним, Алена Гаврилова родилась в Саранске. В 17 лет получила свой билет в красивую жизнь, заняв первое место на конкурсе красоты «Мисс Мордовия – 2004». Там она познакомилась с миллиардером Рустамом Тарико. Разница в возрасте в четверть века и статус «женат» Алену не смутили. Вместе с миллиардером она прожила в статусе «гражданская жена» 9 лет. В 2007 родила от него сына. После разрыва с Рустамом Тарико Гаврилова закрутила роман с наследником империи Crocus Эмином Агаларовым. В 2018-м они сыграли пышную свадьбу с именитыми гостями. А в январе 2019 у них родилась дочь Афина.

До Алены Гавриловойй Эмин Агаларов состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. В браке у них родились близнецы Микаил и Али. В 2015 они официально развелись.

Отметим, что ранее в гостях у «Блокнот» был аналитик судьбы, специалист по китайской астрологии ба-цзы Алексей Гришин. Он проанализировал личные карты Эмина и Алены и пришел к выводу, что этот брак распался по естественным причинам – прошла любовь. А также он предрек каждому из них скорые позитивные перемены в личной жизни.