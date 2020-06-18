Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров

Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от министерства сельского и лесного хозяйства Турции, передаёт агентство. Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

«Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы ОАК при содействии министерства промышленности и торговли России, МЧС России и активной поддержке представительства госкорпорации «Ростех» в Анкаре», — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, Бе-200 «себя зарекомендовал в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе и Юго-Восточной Азии». «Бе-200ЧС — экспортно-ориентированный продукт, он вызывает большой интерес у иностранных заказчиков. Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции», — добавил Слюсарь.

В сентябре прошлого года правительство Ростовской области сообщало, что турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства страны, посетившая Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК), заинтересовалась возможностью приобретения производимых там Бе-200. Итогом встречи стали переговоры о возможных поставках в Турцию самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.

Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров, может взять на борт 12 тонн воды, имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. При расстоянии «аэродром – пожар» — 100 км и «аэродром – водоем» — 10 км за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.