Верховный суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд РФ отказался принять иск от россиянина, которому не по душе пришлось «историческое голосование» для страны, пишет РБК.

Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.

Иск к президенту России Владимиру Путину подал некий Геннадий Рудяк. Мужчина решил обжаловать указ о назначении голосования по Конституции на 1 июля.

Иск 16 июня зарегистрировали и передали судье. Заявителем указали Рудяка, ответчиком — Владимира Владимировича.

Впрочем, через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию. Примечательно, что 10 июня ВС отказал в принятии точно такого же заявления.

Ранее Верховный суд решил, что сделает с иском против Путина от экс-главы Чувашии.

Напомним, Путин 1 июня подписал указ о назначении даты общероссийского голосования на 1 июля. Изначально голосование планировали на 22 апреля, однако перенесли из-за коронавируса.

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