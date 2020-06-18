Число заболевших коронавирусом в Китае в 10 раз превышает официальные данные

Не самые позитивные результаты получили ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета штата Огайо. Эксперты еще раз проанализировали статистику по Covid-19 в Китае, сообщения неофициальных СМИ, а также информацию из открытых источников (из социальных сетей в частности).

Известно, что реальная информация тщательно скрывается, а авторов различных утечек преследуют. Так, например, власти Поднебесной активно ищут блогеров Чэнь Цюши и Фан Бинь, которые раскрыли правду о том, что происходит в госпиталях Китая.

Имеются сведения, что вспышка вообще началась в октябре, а уже в январе похоронные бюро работали круглосуточно. До января рабочий день у крематориев длился не более четырех часов в сутки. Патологоанатом Хе Май отметил, что похоронные бюро давно работали на максимум, когда мир только узнал о пандемии.

Согласно оценкам исследователей, 7 февраля число зараженных в Поднебесной составило от 300 тысяч до 1,27 миллиона человек. Смертность была на уровне 2,5-10%. Умерло примерно 7 тысяч человек. Эти числа минимум в 10 раз больше официальных 13 603 заразившихся и 545 смертей.

В Ухане имеется восемь крематориев, семь из которых сжигало в день по 680 трупов (по одному учреждению статистка неизвестна). 19 февраля в Ухане были привлечены работники похоронной сферы, а также приведены в действие 40 мобильных мусоросжигательных печей. Из 190 тыс. коек по всем госпиталям свободных мест почти не осталось: из 80 пациентов одна больница смогла принять только пятерых.

Таким образом, если углубиться в каждую новость, то всплывет явный обман со стороны китайских властей.