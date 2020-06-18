Пандемия covid-19 раскачала чёрные рынки по продаже наркотиков

Пандемия замедлила экономику большинства государств. Однако экономический спад не затронул международный наркотрафик. Даже во время пандемии эти незаконные рынки продолжают приносить огромную прибыль. Объем изъятий запрещенных наркотиков во многих европейских странах в первые пять месяцев 2020 года был выше, чем в те же месяцы предыдущих лет.

В России также выросло число преступлений, связанных со сбытом, производством и пересылкой наркотиков. Особенно заметный рост выявленных наркопреступлений произошёл в Липецкой, Новгородской, Тульской, Челябинской, Псковской, Курской областях, Чувашской республике, Республиках Марий Эл и Дагестан, Ставропольском крае.

Экономические последствия кризиса сделали некоторые из социальные группы более уязвимыми как с точки зрения потребления наркотиков, так и вовлечения в наркорынки. Кроме того, рост количества он-лайн сделок и зашифрованная связь создали дополнительную нагрузку на правоохранительные органы.Постпандемический период, вероятнее всего, охарактеризуется еще большей нестабильностью, конкуренцией и насилием, связанным с наркоторговлей.

Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) подготовлено исследование «COVID – 19 и цепь поставки и производства наркотиков», а Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН) и Европолом опубликован доклад «COVID – 19: влияние на рынки Евросоюза».Эти документы представляют большой интерес для углублённого понимания происходящих событий и их влияния на национальную безопасность в нашей стране.

Основные выводы исследования УНП ООН:

Смягчение потенциально опасных последствий пандемии COVID-19 для наркорынков и способности стран контролировать производство, оборот и использование наркотиков требует адаптивных и быстрых ответных мер со стороны международного сообщества. В краткосрочной перспективе нестабильность рынка наркотиков может привести к росту опасных методов употребления наркотиков и к появлению новых стратегий групп наркобизнеса, направленных на преодоление возникших препятствий. Люди, употребляющие наркотики, станут все чаще пользоваться даркнетом, чтобы преодолеть последствия уличного контроля, а доставка наркотиков по почте будет пользоваться еще большей популярностью;

Экономический спад, вызванный кризисом, связанным COVID-19, может в среднесрочной перспективе привести к дальнейшему росту производства, оборота и потребления наркотиков. Кризис может оказать преобразующее воздействие на рынки наркотиков и может усугубить социально-экономическое положение уязвимых групп населения, которые, в свою очередь, станут все чаще прибегать к незаконной деятельности. Все большее число людей вполне может прибегнуть к незаконной деятельности, чтобы компенсировать потерю законных доходов и безработицу. Как только ограничения будут сняты, экономические потрясения также могут привести к росту потребления наркотиков, как уже неоднократно наблюдалось в прошлом. Помимо этого, если на программы борьбы с наркотиками и альтернативное развитие, а также на программы лечения и профилактики наркомании, будет выделяться меньше средств, то экономический кризис ограничит возможности государств-членов по сдерживанию производства наркотиков и смягчению вреда, причиняемого потреблением наркотиков;

Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается обязательством международного характера. Большая часть спроса на вещества, являющиеся предметом незаконного оборота, поступает не из тех стран, где производятся наркотики, а большую часть дохода, связанного с оборотом наркотиков, получают из стран назначения. Таким образом, борьба с незаконным оборотом наркотиков остается общей задачей, которая требует согласованных международных усилий, направленных на решение новых проблем, связанных с пандемией COVID-19, которые затрагивают страны поставки, транзита и назначения;

Полученные на настоящий момент данные свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 и меры по ее сдерживанию влияют на цепочку поставок наркотиков — от производства и оборота до употребления в разной степени. Тщательный мониторинг цепочки поставок, а также моделей потребления наркотиков и их последствий имеет первостепенное значение для оценки того, носят ли наблюдаемые изменения лишь временный характер или же наркорынкам предстоит долгосрочная трансформация. Тщательный мониторинг необходим также для устранения пробелов в понимании динамики наркорынков и для более глубокого понимания того, каким образом последствия пандемии COVID-19 для производства и оборота наркотиков повлияют на террористические организации, которые получают финансовую выгоду от содействия обороту наркотиков и других незаконных материалов.Основные выводы исследования ЕЦМНН И Европола:

Глобальные ограничения на перемещение и другие меры, принятые в результате пандемии COVID-19, временно дестабилизировали рынок наркотиков, что привело к дефициту некоторых веществ и повышению цен на них, однако ситуация может быстро измениться;

Перебои в цепочке поставок и логистике наркотрафика в Европе наиболее очевидны на уровне распределения, что обусловлено мерами социального дистанцирования;

Перемещение крупных партий наркотиков между государствами-членами ЕС продолжается, несмотря на введение пограничного контроля, поскольку продолжаются и коммерческие перевозки грузов по всему ЕС;

Что касается кокаина, то, мало что указывает на дестабилизацию деятельности на уровне оптового импорта; однако эксперты в некоторых странах сообщают о росте цен и снижении чистоты на потребительском уровне, что свидетельствует о локальном дефиците предложения;

Организованные преступные группы (ОПГ) справляются с ситуацией и адаптируют свои алгоритмы деятельности, продолжая использовать защищенные каналы связи и адаптируя транспортные модели, маршруты незаконного оборота и методы сокрытия;

Нынешняя нестабильность привела к тому, что и криминальный бизнес в Европе становится все более нестабильным, что, судя по всему, привело к росту уровня насилия среди поставщиков и распространителей среднего звена;

Веб- и даркнет-рынки, социальные сети и защищенные шифрованные коммуникационные приложения теперь, по-видимому, играют более заметную роль в поиске наркотиков на уровне пользователей. Для отдельных сделок все больше пользуются доставкой на дом, количество личных сделок и зависимость от наличных денег как формы оплаты снижаются, и вполне возможно, что установившись, подобные поведенческие изменения сохранятся на долгий период времени;

Нехватка смолы каннабиса и вероятное накопление запасов травяного каннабиса потребителями привели в некоторых государствах-членах ЕС к завышению розничных цен как на смолу каннабиса, так и на травяной каннабис. Внутригосударственное производство травяного каннабиса пострадало лишь в незначительной степени;

Торговля героином продолжается по многим известным маршрутам. В некоторых районах доступность героина снизилась, но она варьируется в зависимости от национальных правил карантина и ограничений на передвижение, причем некоторые регионы сообщают о более высоких ценах. Информация от сообществ наркопроизводителей также свидетельствует о наличии некоторого дефицита, а также о вероятности того, что героин стали заменять другими веществами. Эти вещества могут включать в себя синтетические опиоиды (перехваченные лекарственные средства или новые психоактивные вещества (НПВ)) или альтернативные наркотики (например, крэк-кокаин, амфетамин, синтетические катиноны), и вполне возможно, что некоторые из этих веществ в долгосрочной перспективе будут более заметны на рынке наркотиков в районах, затронутых кризисом;

Трафик кокаина с использованием морских транспортных контейнеров продолжается в масштабе, сопоставимом или даже, возможно, превышающем тот, который наблюдался в 2019 году. Данные из Европы и Колумбии показывают, что, несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, в первые пять месяцев 2020 года были произведены значительные изъятия. Резко упал наркотрафик, осуществляемый авиапассажирами, что неудивительно;

Производство синтетических наркотиков продолжается в основной европейской зоне производства — в Нидерландах и Бельгии, о чем свидетельствует количество ликвидированных незаконных лабораторий и обнаруженных мест сброса отходов. Однако в Европе и во всем мире в краткосрочной перспективе упал спрос на синтетические наркотики, используемые в рекреационных целях, в частности MDMA. По-видимому, это произошло из-за закрытия площадок и отмены фестивалей. В нескольких странах оптовые цены на амфетамин и MDMA выросли; однако Нидерланды сообщают о снижении цен, что свидетельствует о попытках увеличить объем продаж.

Влияние на законную экономику

Нынешняя пандемия и ее экономические последствия, скорее всего, окажут значительное давление на финансовую систему и банковский сектор. Регулирующим органам по борьбе с отмыванием денег и другим специалистам сектора следует предвидеть попытки ОПГ использовать нестабильную экономическую ситуацию для отмывания денег с помощью офшорной финансовой системы.

Нынешний кризис и его влияние на экономику могут стать реальной проверкой эффективности и устойчивости общеевропейских мер, введенных для ограничения наличных операций и предотвращения схем отмывания денег.

Ожидаемое возникновение постпандемической рецессии может привести к снижению цен на товары и спаду в секторах экономики, которым отдают предпочтение преступники. Это может быть особенно заметно в секторе недвижимости, в который инвестируются доходы, полученные преступным путем. Сектор недвижимости и строительства станет еще более привлекательным для отмывания денег, как с точки зрения инвестиций, так и в качестве обоснования движения денежных средств. Кроме того, преступники будут продолжать злоупотреблять финансовыми рынками для того, чтобы распределять и интегрировать преступные доходы.

Инвестиции в произведения искусства также могут оказаться привлекательными из-за отсутствия фиксированных цен.

Экономические трудности также понижают барьеры для заключения «чёрных» сделок и участия в других незаконных действиях, особенно когда криминальные инвесторы являются единственными доступными поставщиками капитала. Преступная деятельность может также оказаться вполне реальным вариантом дохода для тех, чьи источники существования были затронуты этой пандемией.

Учреждения, которые постоянно работают с наличными, например, рестораны, казино и салоны красоты, уже давно используются для отмывания незаконных доходов, где те сливаются с законными. Однако сокращение возможностей использования наличных денег может повлиять на денежный поток, связанный с незаконным оборотом наркотиков и торговлей ими.

В целом экономические последствия пандемии станут ключевым фактором в формировании будущего ландшафта организованной преступности. Однако следует отметить, что экономические последствия пандемии и деятельность тех, кто стремится их использовать, могут стать очевидными лишь в среднесрочной перспективе и, вероятно, проявятся лишь значительно позже.

Снабжение наркотиками в тюрьмах

Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в тюрьмах, в некоторых странах были внесены изменения в тюремные правила, например, ограничения на посещение и другие внешние контакты. Это косвенно привело к снижению доступности наркотиков в некоторых тюрьмах и вызвало бурную реакцию некоторых заключенных во Франции, Италии, Испании и Великобритании. В этих более жестких условиях могут появиться новые методы незаконной доставки наркотиков в тюрьмы. Например, эксперты Европола ожидают, что вырастет количество случаев использования дронов, о чем свидетельствует инцидент вблизи периметра тюрьмы в Великобритании в мае 2020 года.

Торговля, снабжение и сбыт

Как и законные предприятия, ОПГ также пострадали от пандемии COVID-19. Многие из них полагаются на глобальные цепочки поставок, которые помогают им производить, перевозить и продавать незаконные товары, и нынешняя ситуация в некоторых случаях вынуждает их корректировать свои бизнес-модели.

Однако следует отметить, что перевозка коммерческих грузов не была дестабилизирована настолько, насколько личный пассажирский транспорт. Поэтому трафик наркотиков морским транспортом или коммерческими воздушными перевозками, вероятно, продолжился в тех же масштабах, что и до пандемии.

Данные об изъятиях, собранные в некоторых основных пунктах ввоза кокаина в ЕС, свидетельствуют о том, что во время пандемии поставки кокаина в ЕС практически не нарушались

Морской трафик

Пандемия не воспрепятствовала морским перевозкам, и ОПГ, занимающиеся оптовой транспортировкой наркотиков в Европу, могут по-прежнему пользоваться этим способом трафика. За последние несколько месяцев было произведено несколько значительных изъятий наркотиков. Например, в конце марта голландские правоохранительные органы изъяли 2 000 кг. кокаина в порту Роттердама. В начале мая 500 кг. кокаина было изъято с судна под флагом Черногории, следовавшего из Бразилии через Великобританию в Гамбургский порт в Германии. Кроме того, были произведены изъятия героина и смолы каннабиса. Продолжились и случаи изъятия кокаина.

О продолжающемся морском трафике свидетельствует также стабильность количества случаев изъятия кокаина, предназначенного для Европы, в колумбийских портах. С 1 января по середину мая 2020 года в колумбийских портах было произведено 10 изъятий кокаина, половина из которого предназначалась для Бельгии. Его вес составил 1 138 кг. (73% от общего объема).

Воздушный трафик

Кризис COVID-19 привел к беспрецедентному нарушению глобальных пассажирских авиаперевозок — практически все аэропорты, особенно те, которые обслуживают международных пассажиров, столкнулись с резким сокращением объемов перевозок, что ограничивает возможности для трафика наркотиков авиапассажирами. Во время репатриации в начале кризиса перед посадкой на рейс, направлявшийся в Швейцарию, за попытку контрабанды кокаина в Европу в Коста-Рике были арестованы трое человек.

Следует отметить, что, несмотря на резкое сокращение пассажиропотока, многие аэропорты и, конечно же, крупные аэропорты, обслуживающие крупные города, остаются открытыми для грузоперевозок Суда по всему, трафик наркотиков воздушным транспортом продолжается.

Тайники или «закладки»

Этот способ распространения предполагает, что покупатель передает денежные средства продавцу, после чего наркотики прячут в скрытом месте, а координаты и описание тайника отправляются покупателю для их извлечения. Часто используются криптовалюты и зашифрованные каналы связи, такие как Telegram, Wickr, Signal и др. Очевидно, что продавец и покупатель должны находиться относительно близко друг к другу, так как они оба должны дойти до одного и то же места.

ОПГ быстро адаптируются и используют новые возможности, обходят контроль и применяют новейшие цифровые технологии.

Уличная торговля в некоторых городах серьезно пострадала во время пандемии COVID-19 из-за ограничений на передвижение и возросшего присутствия правоохранительных органов. Однако ситуацию смягчил переход на онлайн-каналы и услуги доставки.

Некоторые государства-члены сообщили, что трафик наркотиков продолжается в обычном режиме, главным образом потому, что сохраняется трансграничное перемещение легальных товаров и продолжается перевозка коммерческих товаров, что позволяет продолжать незаконный оборот наркотиков. Тем временем, ограничения на поездки и дополнительные меры контроля, введенные в отношении граждан на многих границах ЕС, привели к сокращению внутриевропейского трафика с использованием курьеров.

«Закладки» уже давно используются для распространения наркотиков в России и странах Восточной Европы, например, Молдовы и Украины. О них также сообщалось из некоторых государств-членов ЕС, например, Эстонии, а в последнее время об использовании «закладок» сообщили Бельгия и Великобритания, что связывают с карантином. Однако, вполне вероятно, что этот способ получит более широкое распространение. Например, некоторые продавцы на рынках даркнета недавно предлагали варианты с «закладками» в Барселоне, Хельсинки и Таллине.

Мониторинг даркнета

Систематический мониторинг и исследование связанной с наркотиками деятельности на рынках даркнета дает возможность понять меняющиеся масштабы и характер более широкого феномена наркотиков во время пандемии COVID-19.

Ряд исследовательских групп по всему ЕС и за его пределами собирают и анализируют данные с этих платформ. Как правило, аналитики сосредотачивают внимание на одной стране. Можно использовать широкий спектр единиц анализа, включая объявления (предложения по продажам), продажи (или обзоры в качестве посредника для продаж) и поставщиков, что потенциально ограничивает сопоставимость результатов отдельных исследований.

Распространение

Похоже, что распространители наркотиков все чаще приспосабливают свои методы работы к условиям пандемии COVID-19, например, они изображают представителей определенных профессий, чтобы передвигаться в определенное время суток. Для доставки наркотиков преступники используют фальшивые документы, коммерческие автомобили и корпоративные жилеты, чтобы выдавать себя за работников по доставке продуктов питания или других работников жизненно важных отраслей.

К доставке наркотиков на дом прибегают еще чаще, чем раньше. В апреле 2020 года Интерпол выпустил предупреждение о том, что ОПГ используют службы доставки продовольствия для перевозки наркотиков и других незаконных веществ, таких как кокаин, марихуана, кетамин и экстази.

Чтобы избежать контактов между покупателями и продавцами, в качестве метода распространения наркотиков приобрела популярность во время пандемии COVID-19 и техника «закладки», позаимствованная у тайных агентов спецслужб.

Почтовые отправления

Распространение наркотиков с использованием почтовых услуг в течение указанного периода не прекращалось, и, как было отмечено, в некоторых странах ЕС его объем вырос. Для того, чтобы скрыть товар, преступники пользовались сложившейся ситуацией, например, растущим спросом на такие товары, как перчатки, маски и средства для дезинфекции рук, поскольку они надеются, что пограничный контроль за этими видами товаров окажется менее строгим. Например, в апреле 2020 года пограничный контроль в Великобритании обнаружил 14 кг. кокаина, спрятанного в партии масок для лица.

Технологии: даркнет, социальные сети и защищенные мессенджеры

Все большее число потребителей обращается к способам получения наркотиков онлайн, а не покупает их у уличных торговцев, чтобы преодолеть ограничения, введенными правительствами.

В отношении наблюдаемых изменений в способах получения наркотиков складывается неоднозначная картина. В Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Финляндии, Франции, Нидерландах и Испании отмечается использование в этих целях мобильных приложений; в Болгарии, Хорватии, Чехии, Финляндии и Нидерландах отмечается использование услуг рынков даркнета; а в Болгарии, Хорватии и Нидерландах отмечались случаи использования поверхностного интернета.Предварительный анализ рынка каннабиса в даркнете показал рост продаж. За первые 3 месяца 2020 года онлайн продажи каннабиса выросли на 27%. Выручка, полученная за этот же период, упала на 17 %, что свидетельствует о сдвиге в сторону роста количества продаж малых объемов и снижения доли продаж большего объема. Это вряд ли связано с проблемами предложения, поскольку для продаж меньшего количества каннабиса цены оставались статичными, а для более крупных объемов продаж они снизились. Это может свидетельствовать о том, что лица, приобретающие каннабис на онлайн-рынках для последующей перепродажи, ограничили свою деятельность, предвидя ограниченные возможности для физического распространения. Рост продаж меньшего объема говорит о том, что либо существующие покупатели каннабиса успели сделать запасы, либо новые участники незаконной деятельности перешли на онлайн-рынки, чтобы смягчить потенциальные физические проблемы с предложением. Эта разница важна, поскольку долгосрочные последствия нынешнего кризиса могут привести к тому, что все больше потребителей каннабиса ознакомятся с этим способом доступа к данным продуктам. Кроме того, наблюдается и рост использования зашифрованной связи, что создает трудности для непрерывного мониторинга.

Каннабис

Основные выводы:

Пандемия COVID-19 оказала слабое влияние на домашнее производство травы каннабиса, в частности на те районы, где она культивировалась еще до введения ограничений;

Рост розничных цен на траву каннабиса в некоторых государствах-членах может свидетельствовать о том, что во время пандемии наблюдался дефицит поставок, вероятно, связанный с трудностями распространения;

Накопление потребителями травы каннабиса может привести к незначительному росту цен на оптовом и/или розничном рынках;

Ожидается, что в связи со смещением приоритетов правоохранительных органов в сторону обеспечения соблюдения ограничений, связанных с карантином, возрастет производство травы каннабиса на Западных Балканах;

Действия правоохранительных органов в Марокко и Испании привели к сокращению доступности смолы каннабиса в некоторых частях Европы, хотя это происходило еще до начала пандемии;

Попадая на территорию ЕС, смола каннабиса в основном распространяется по суше, и поэтому закрытие внутренних границ повлияло на ее доступность в некоторых местах, что привело к заметному росту цен на этот наркотик и появлению новых морских маршрутов его незаконного оборота.

Спрос на каннабис

Рынок сбыта каннабиса является самым большим наркорынком в мире, включая Европу. В указанном исследовании рассматриваются два основных незаконных продукта каннабиса, используемых в Европе: трава и смола каннабиса.

Спрос на каннабис, претерпел незначительные изменения. Имел место первичный пик спроса, связанный с тем, что ряд пользователей накопили запасы продуктов каннабиса до того, как вступили в силу ограничительные меры COVID-19, но в настоящее время свидетельства того, что с тех пор произошли значительные изменения, отсутствуют.

Информации о влиянии на способы употребления каннабиса мало, но небольшое исследование, проведенное среди потребителей каннабиса Институтом Тримбоса в Нидерландах, показало, что 2 из 5 потребителей каннабиса стали употреблять больше. По видимомму, главной причиной увеличения потребления стала скука от карантина и самоизоляции и последующий стресс.

Трава каннабиса

Как сообщили эксперты из 14 стран ЕС, принявших участие в опросе ЕЦМНН (Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция), пандемия COVID-19, по-видимому, не оказала непосредственного влияния на внутреннее производство травы каннабиса. Лишь Болгария сообщила о сокращении производства. Вероятное объяснение этому — продолжение работы хорошо отлаженных криминальных механизмов и функционирования мест культивирования. Например, несмотря на все ограничения, продолжаются изъятия рассады каннабиса, перевозимой между Нидерландами и Бельгией. Вполне возможно, что на качество производимого каннабиса повлияет нехватка удобрений или отсутствие к ним доступа.

Несмотря на то, что домашнее производство не прекращалось, 14 экспертов докладывают о сокращении доступности и повышении цены на траву каннабиса в розничной и/или оптовой торговле на рынке. Сокращение доступности может быть временно вызвано нарушением незаконного оборота наркотиков в связи с социальным дистанцированием, накоплением каннабиса или закрытием границ, сокращающем трафик между странами. В Албании — поставщике травы каннабиса на европейские рынки, ожидается увеличение объемов культивации по мере того, как ресурсы правоохранительных органов будут перенаправляться на обеспечение соблюдения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. Судя по недавним крупным изъятиям травы каннабиса в Черногории, Северной Македонии и Сербии, продолжают использоваться некоторые маршруты наркотрафика, следующие из Западных Балкан в остальные регионы Европы (МВД Черногории; МВД Северной Македонии; Таможенная служба Республики Сербия). Кроме того, в начале мая сообщалось об изъятии одной тонны травы каннабиса рядом с албанско-греческой границей.

В то время как домашнее производство травы каннабиса в ЕС, по-видимому, остается стабильным, имеются и другие показатели, указывающие на то, что дефицит этого продукта может оказать влияние на некоторые рынки. Служба наркоконтроля Швейцарии провела анализ образцов, продаваемых под видом травы каннабиса, который показал содержание синтетических каннабиоидов 5F-MDMB-PICA и THJ-018 в большем объеме, чем ожидаемый тетрагидроканнабинол (ТГК). Состав предлагаемого на рынке каннабиса нуждается в более тщательном мониторинге, так как синтетические каннабиоиды представляют значительную угрозу для покупателей и общественному здоровью в более широком смысле.

Смола каннабиса

Основным источником смолы каннабиса, потребляемого в Европе, является Марокко. За несколько недель до вступления в силу ограничительных мер в связи с COVID-19 начали поступать сообщения о перебоях в поставках марокканской смолы каннабиса в Европу, связанных с давлением правоохранительных органов на производителей в Марокко и на наркотрафик в Гибралтарском проливе и Средиземноморском бассейне. Сообщалось, что это вызвало дефицит смолы каннабиса на севере Европы. В промежуток времени между первой неделей марта и первой неделей мая марокканские правоохранительные органы в ходе полицейских спецопераций изъяли более 15 тонн смолы каннабиса в Марокко. Кроме того, ливанские правоохранительные органы изъяли самое крупное количество смолы каннабиса за всю свою историю в середине марта 2020 общим весом в 25 тонн. Этот груз направлялся в одну из африканских стран, возможно, в качестве перевалочного пункта на пути на европейские рынке.

Ограничения, связанные с COVID-19, по всей вероятности, еще больше усугубили трудности контрабанды смолы каннабиса на европейские потребительские рынки. Судоходное сообщение между Марокко и Испанией было приостановлено с середины марта, а граница между Испанией и Францией была закрыта для планового движения и помещена под более тщательное наблюдение, что значительно повлияло на традиционный маршрут наркотрафика. Тем не менее, ОПГ уже нашли способы преодоления трудностей, связанных с транспортировкой смолы каннабиса посредством автодорог. В конце марта два особо крупных изъятия (общим весом в 11,5 тонн) были сделаны в порту Антверпен в Бельгии. Кроме того, 11,5 тонны смолы каннабиса было обнаружено в партии картофеля, импортированного из Марокко, по прибытию в Брюссель через порт Антверпен в мае 2020 года.

Перебои в цепочке поставок смолы каннабиса, по-видимому, привели к более выраженному снижению ее доступности (по сравнению с травой каннабиса), и поэтому некоторые эксперты, отвечая на опрос ЕЦМНН, сообщили о незначительном росте розничных и/или оптовых цен. Некоторые эксперты сообщили о повышении цен более чем на 20 % в связи с сокращением доступности смолы каннабиса и возможным более рискованными условиями производства и транспортировки в рамках ограничений в связи с COVID-19

Героин

Основные моменты:

Пандемия COVID-19 не оказала влияния на производство героина на сегодняшний момент, но это неудивительно, принимая во внимание время сбора урожая опийного мака;

Наркотрафик продолжается по большинству основных маршрутов, хотя наркоторговцы выбирают другие алгоритмы преступной деятельности из-за ограничений, введенных в ответ на пандемию;

По мнению экспертов, в некоторых странах на потребительском рынке героина наблюдаются определенные перебои, причем в некоторых местах также отмечаются более высокие цены, но это зависит от национальных правил карантина и ограничений на передвижение.

Спрос на героин

Потребители героина составляют большую часть потребителей опиоидов в ЕС, то есть собой почти 80 % от примерно 1,3 миллиона потребителей опиоидов высокого риска. Большинство потребителей героина страдают наркозависимостью, поэтому с большей долей вероятности можно заключить, что спрос остался на том же уровне, несмотря на пандемию COVID-19. С другой стороны, возможно, в некоторых регионах ЕС начались перебои с наличием и доступностью героина на розничном уровне. Делать подобные выводы еще рано, но ожидается, что из-за дефицита некоторые потребители героина могут перейти на синтетические опиоиды (утечка лекарств и новых психоактивных веществ) или на другие виды наркотиков (например, крэк, амфетамин, синтетические катиноны и т.д.).

Производство героина

Большая часть героина, продаваемого в Европе, производится из опийного мака, выращиваемого в Афганистане и перерабатываемого в героин в этом же регионе. В апреле 2020 не поступало информации, указывающей на то, что пандемия COVID-19 или меры по ее нераспространению оказали влияние на производство героина.

Афганистан закрыл границы для поездок физических лиц в Исламскую Республику Иран в конце февраля 2020 года, а в Пакистан — в конце марта 2020 года, кроме того, эта страна ввела ограничения на свободное передвижение внутри собственных границ в конце марта 2020 года. Границы открыты только для грузового и коммерческого транспорта.

В 2020 году урожай опия пришёлся на конец марта — начало июня. Во всех провинциях, выращивающих опийный мак, были подтверждены случаи COVID-19 , а во многих городах были введены ограничения на передвижение. Урожай зависит от очень большого числа сезонных рабочих, которые часто мигрируют из других районов страны или из соседних стран, например, Пакистана.

В западных и южных провинциях страны наблюдается нехватка сборщиков мака, в основном из-за закрытия официального пограничного перехода с Пакистаном. Однако, в процесс сбора мака активно вовлекаются женщины из хозяйств, занимающихся выращиванием этих растений, как, собственно, и все те, кто потерял работы в связи с кризисом из-за пандемии. Похоже, что по сравнению с предыдущими годами выросла и оплата труда занятых на уборку урожая 2020 года — примерно с одной шестой до одной трети от урожая, приходящегося на всех сборщиков, что говорит о возможной нехватке сборщиков и/или высокой урожайности.

Будет затронуто и производство героина. Самый важный химический препарат в производстве героина — ангидрид уксусной кислоты — не производится в Афганистане и законным способом его приобрести нельзя. Она попадает в Афганистан исключительно с легальных рынков, а затем ввозится в страну по суше. Местные наркоторговцы хранят запасы ангидрида уксусной кислоты, поэтому они смогут справиться с краткосрочным дефицитом, но после того, как эти запасы будут израсходованы, производство героина в стране может замедлиться. Нехватка ангидрида уксусной кислоты может быть вызвана не закрытием границ в Афганистане и в соседних странах, а спадом возможности получения этого вещества на законных рынках, таких как Китай и Европейский союз.

Последние тенденции стоимости ангидрида уксусной кислоты в Афганистане в настоящее время не дают четкого представления о возможных перебоях с поставками или других изменениях на рынке: одни цены свидетельствуют об увеличении, и, следовательно, о потенциальном дефиците, в то время как другие указывают на снижение, что входит с дефицитом в противоречие.

И наконец, важна реакция негосударственных субъектов и местных влиятельных структур, например, «Талибана». По сообщениям СМИ, «Талибан» в значительной степени поддерживает ограничительные меры против COVID-19, вводит карантин для мигрантов, раздает перчатки и маски и распространяет информацию о том, как избежать распространения вируса. Сообщалось также, что «Талибан» вводит меры социального дистанцирования, отменяя публичные собрания и свадьбы и рекомендуя людям молиться дома, а не в мечетях. До сих пор не ясно, будут ли негосударственные субъекты предпринимать меры, которые в перспективе повлияют на урожай опия и производство героина в 2020 году, и если да, то в чем это выразится.

Ситуация в Афганистане тщательно отслеживается посредством постоянного и частого обновления информации о ценах на опий и ангидрид уксусной кислоты (на ежемесячной основе), изъятиях и деятельности правоохранительных органов внутри самой страны и в соседних странах. УПН ООН также проводит опросы в отношении урожая опия 2020 года среди крестьян.

Трафик героина

Данные УНП ООН показывают, что пути трафика героина из Афганистана в Европу могут сместиться на юг, а способ перевозки поменяется с сухопутного на морской. Таким образом, южный маршрут (Афганистан — Исламская Республика Иран и Пакистан — Индийский океан — Аравийский полуостров – Африка — Европа) может приобрести большее значение, а «северный» и «балканский» маршруты – его утратить.

Когда в ходе опроса ЕЦМНН был задан вопрос об изменениях в количестве изъятий героина, поступающего из-за пределов ЕС во время пандемии, то эксперты из 9 стран не отметили никаких изменений (Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Швеция), а шесть стран (Австрия, Болгария, Хорватия, Франция, Португалия, Испания) сообщили о снижении количества ввозимого героина.

Что касается объемов отдельных поставок героина, импортируемого в ЕС, то шесть стран (Бельгия, Чехия, Финляндия, Венгрия, Латвия, Швеция) сообщили об отсутствии изменений, в то время как Австрия и Болгария отметили снижение.

Важно отметить, что Болгария, один из основных пунктов ввоза героина в Европу по Балканскому маршруту, сообщила, что количество изъятий и объемы отдельных поставок за подотчетный период снизились. Причины этого остаются неясными, но пандемию COVID-19, вероятно, можно рассматривать как влияющий фактор, поскольку ОПГ могут испытывать трудности с транспортировкой наркотиков. Смещение приоритетов работы правоохранительных органов тоже может быть фактором влияния. Влияние на оборот героина было отмечено также в других странах (Австрия, Испания, Португалия, Франция, Хорватия), где за этот период сократилось либо количество изъятий, либо объем героина в единичных партиях.

Во время пандемии трафик героина не прекращался, несмотря на различные меры по смягчению ее последствий, принятые странами, расположенными вдоль основных маршрутов незаконного оборота. Транспортировка коммерческих грузов, которые обычно используются в качестве прикрытия, также не прекращалась. Несмотря на пандемию COVID-19, поступали сообщения о крупных изъятиях героина на Балканском маршруте. Например, в результате совместной операции Турции и Болгарии в конце марте 2020 было изъято 72 кг. героина в Болгарии. В дополнение к этому сообщалось о нескольких крупных изъятиях героина в Турции в первые месяцы текущего года и последующих двух изъятиях, составивших более 100 кг. героина каждое в восточной Турции в конце апреля 2020, что дает основание предполагать, что трафик из Афганистана в Турцию не прекращался. Кроме того, полицейские ведомства Турции и Нидерландов в ходе совместной операции сделали несколько важных изъятий героина общим объемом 2384 кг. на территориях пять стран (1 105 кг. в Казахстане, 703 кг. в Германии, 350 кг. в Польше, 171 кг. в Нидерландах и 55 кг. в Турции.

Между тем, пандемия, по-видимому, не оказала влияния на трафик героина по Северному и Кавказскому маршрутам, хотя давать оценку интенсивности происходящей деятельности контрабандистов еще рано. Например, в конце апреля 2020 года изъятие 40 кг. героина привело к аресту двух граждан Болгарии, которые якобы перевозили наркотики на автомобиле из Армении в Грузию, при этом конечной их целью была Европа.

Центральная Азия – центр «Северного маршрута», по которому поступают опиаты из Афганистана в Российскую Федерацию, также может стать территорией повышенного риска для наркотрафика в связи с усилением контроля на границах, связанного с мерами противодействия COVID-19. Платформа мониторинга наркотиков УНП ООН и Центрально — азиатский Региональный Информационный Координационный Центр (ЦАРИКЦ) наблюдали основные изъятия наркотиков на границе между Исламской Республикой Иран и Азербайджаном еще в марте 2020 года, уже после закрытия границ. Доклад ЦАРИКЦ показывает, что транспортировка героина по Северному маршруту может стать более затруднительной для ОПГ, задействованных в наркотрафике.

Доступность героина

Отвечая на вопрос анкеты ЕЦМНН об изменениях на рынке героина в результате введения ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19, эксперты из пяти стран сообщили о снижении доступности, в то время как эксперты из шести стран сообщили о росте оптовых цен (за килограмм). Кроме того, эксперты из Австрии, Болгарии, Дании и Испании отметили снижение чистоты героина на оптовом рынке.

Эксперты из восьми стран отмечают увеличение розничной цены на героин. О снижении чистоты наркотика в розничной продаже сообщают Австрия, Болгария, Хорватия, Дания и Люксембург, в то время как Венгрия, Португалия, Румыния, Швеция и Чехия не отметили никаких изменений.

Экспертные заключения относительно оптовых и розничных цен и чистоты наркотика свидетельствуют о том, что некоторые рынки героина в ЕС были в той или иной степени затронуты мерами противодействия распространению COVID — 19. Значительное повышение оптовых цен на двух основных потребительских рынка героина (Франция, Испания), несмотря на отсутствие сообщений о значительных изменениях цен/чистоты на розничном уровне, свидетельствует о том, что эти оно еще не оказало влияния на розничные цены на наркотик.

Кокаин

Основные моменты:

Судя по всему, кризис не затронул трафик кокаина с использованием морских транспортных контейнеров, о чем свидетельствуют частые изъятия крупных партий кокаина в главных европейских портах;

Трафик кокаина авиапассажирами резко сократился из-за ограничений на поездки;

Эксперты из некоторых стран отмечают рост цен и снижение чистоты кокаина на потребительском уровне, указывающие на то, что могут возникнуть некоторые локальные проблемы с поставками;

Трафик посредством почтовых услуг может демонстрировать рост. Отчасти это связано с торговлей на рынках даркнета.

Спрос на кокаин

Кокаин используется в основном в рекреационных целях, и если ограничения, которые привели к закрытию пабов, клубов, дискотек и других подобных заведений, не будут сняты, то спрос на этот наркотик упадет. Экономические трудности, испытываемые некоторыми потребителями, могут также привести к снижению спроса на этот наркотик; однако источники данных в настоящее время не позволяют оценить спрос, поскольку недостаточно проработаны.

Производство кокаина

В настоящее время информация о том, как меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, повлияли на производство кокаина в Южной Америке, отсутствует. Сообщалось, что цены на листья коки в Перу рухнули на 70 %. Причины произошедшего не ясны, но закрытие границ и ограничения на перемещения осложняют транспортировку листьев к местам производства кокаина,

что, в свою очередь могло повлиять на объемы продаж и цены. Однако любые перебои в производстве кокаина станут очевидны в Европе лишь через некоторое время.

По-видимому, пандемия не достигла своего пика в основных регионах производства кокаина и регионах, охватывающих морские пункты погрузки Южной Америке. Правоохранительным органам в этих регионах приходится усиливать контроль за соблюдением общественного порядка и карантина, в результате чего они не могут уделить достаточное внимание борьбе с наркопреступностью. Имеется риск того, что в ближайшие несколько месяцев это приведет к сокращению проверок в пунктах отправления и к увеличению потока кокаина в ключевые пункты въезда в Европу.

Трафик кокаина

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что пандемия COVID-19 не затронула массовый трафик кокаина, который уже достиг исторически высокого уровня в Европе. Отвечая на вопрос об изменениях в количестве изъятий кокаина, поступающих в Европу, эксперты из 10 стран, участвовавшие в опросе ЕЦМНН, сообщили, что никаких изменений не произошло (Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Венгрия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Швеция). Еще шесть экспертов (Австрия, Болгария, Франция, Хорватия, Португалия, Испания) сообщили, что изъятий кокаина за указанный период стало меньше.

Что касается размера отдельных партий кокаина, импортируемых в ЕС, то эксперты из семи стран (Австрии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Швеции) сообщили об отсутствии каких-либо изменений.

В период между завершением опроса ЕЦМНН и моментом подготовки настоящего отчета в некоторых странах, включая Бельгию, было произведено еще несколько крупных изъятий. Нидерланды, Бельгия и Испания являются основными пунктами ввоза и распространения кокаина в ЕС. Меры, принятые для предотвращения распространения COVID-19, оказали очень незначительное краткосрочное воздействие на трафик.

Кокаин, изъятый в Европе из морских транспортных контейнеров до конца апреля 2020 года, скорее всего, покинул Южную Америку до введения каких-либо ограничений. С другой стороны, число изъятий небольших количеств кокаина в некоторых государствах-членах ЕС сократилось из-за запрета на авиапассажирские перевозки и ограничений на автомобильные перевозки, введенных в большинстве стран ЕС для борьбы с распространением COVID-19. К примеру, трафик кокаина из Французской Гайаны в континентальную Францию временно не осуществляется именно по этой причине.

Подробная дополнительная информация из Бельгии, Франции и Нидерландов подтверждает, что трафик кокаина в Европу нарушен не был. Сравнение объема изъятого в Бельгии кокаина в первом квартале 2020 и 2019 годов демонстрирует, что в 2020 году он увеличился на 6 тонн по сравнению с 2019 годом (18 тонн против 12 тонн.

По данным нидерландских властей, в Нидерландах также продолжается трафик кокаина в порту Роттердама. Данные об изъятиях в порту Роттердама за первые 3 месяца 2020 года демонстрируют более высокое число изъятий, чем за аналогичный период 2019 года. Отдельные изъятия партий кокаина, произведенные в апреле (4 тонны у побережья Галисии, Испания, 4,5 тонны в Нидерландах и 4 тонны в Бельгии) свидетельствуют о том, что массовый трафик не прекращался.

Относительно цен шесть экспертов, ответивших на опрос ЕЦМНН, сообщили, что возросла оптовая цена (за килограмм) кокаина, а еще семь экспертов сообщили об отсутствии каких-либо изменений. Эксперты из Болгарии, Дании и Испании сообщили о снижении чистоты оптового кокаина.

Очень немногие участники опроса ЕЦМНН сообщили информацию об оптовой (и даже розничной) цене и чистоте крэк-кокаина, и поэтому в настоящее время анализ невозможен ввиду малочисленности данных.

Как уже говорилось ранее, предполагается, что торговля кокаином в направлении основных пунктов ввоза и центров рапространения в ЕС, на данном этапе пандемии существенно затронута не была. Из этих точек кокаин обычно распространяется в другие части Европы, главным образом автомобильным транспортом, хотя все чаще для быстрого перемещения небольших партий грузов используются почтовые службы. Ограничение частного пассажиропотока во многих странах ЕС ограничило и возможности транспортировки наркотиков из основных узлов въезда на потребительские рынки, хотя вещества по-прежнему продолжают поступать. Однако анализ оптовых цен и степени чистоты свидетельствует о том, что в некоторых странах Европы пострадали как доступ к кокаину, так и его наличие.

ОПГ быстро адаптировались к этой новой, экстраординарной ситуации и используют все возможности, которые она которые она предоставляет. Уже сообщалось о некоторых новых алгоритмах преступных действий, например, сокрытии контрабандных поставок в медицинском оборудовании и товарах, используемых для борьбы с пандемией.

Что касается розничного рынка кокаина, то несколько экспертов отметили рост цен, снижение доступности и снижение чистоты.

Влияние ограничений более заметно на розничном уровне, чем на оптовом. Хотя в Европе доступно большое количество кокаина, тем не менее, логистику транспортировки небольших партий, включая розницу, в свете ограничений на поездки организовать гораздо труднее. Однако новые алгоритмы преступных действий, наблюдаемые в некоторых государствах-членах ЕС, подтверждают, что ОПГ быстро адаптируются к новым ситуациям и вызовам. Широко сообщается об изъятиях наркотиков у людей, выдающих себя за работников жизненно важных сфер.

Синтетические наркотики: амфетамины, MDMA и метамфетамины

Основные моменты:

Мировой спрос на синтетические наркотики, используемые в рекреационных целях, значительно снизился из-за закрытия клубов и аналогичных заведений и отмены музыкальных фестивалей, что привело к сокращению заказов на синтетические наркотики, производимые в Европе;

Производственные площадки в главном европейском центре по производству синтетических наркотиков в Нидерландах и Бельгии функционируют по-прежнему. Ситуация может измениться, если начнется дефицит прекурсоров наркотиков (обычно поставляемых из Китая) и производителям потребуются в альтернативные химические вещества или их источники;

В нескольких странах оптовые цены на амфетамин и MDMA выросли; однако Нидерланды, крупнейший производитель этих веществ, сообщили о снижении цен.

Предложение и доступность синтетических наркотиков

Европа является важным производителем амфетамина, MDMA и метамфетамина для потребления на внутреннем, а также на экспортном рынке. Производство синтетических наркотиков зависит от наличия прекурсоров и других химических веществ, используемых для их изготовления. Ни для кого не секрет, что производства амфетаминов и MDMA находятся в Нидерландах и Бельгии. Нидерланды и, в меньшей степени, Бельгия постепенно превращаются в производственные центры, выпускающие значительные объемы метамфетамина, предназначенного для трафика за пределы ЕС, в Японию и Австралию. Исторически, центром европейского производства метамфетамина была и остается Чехия.

Создается впечатление, что спрос на синтетические наркотики, используемые в рекреационных целях, как в большинстве стран, так и в мировом масштабе, значительно снизился из-за закрытия клубов и аналогичных заведений и отмены таких мероприятий как музыкальные фестивали. Следовательно, заказы на синтетические наркотики нидерландских производителей сократились, и, по данным участника опроса ЕЦМНН от Нидерландов, заметно снизились оптовые цены на голландский амфетамин и MDMA (более чем на 20 %).

Отвечая на вопрос о доступности синтетических наркотиков, ни один из респондентов, участвовавших в опросе ЕЦМНН, не сообщил о росте цен на какие-либо из трех основных синтетических наркотиков, причем большинство из них сообщили, что изменения еще не столь очевидны.

Некоторые эксперты сообщили о снижении уровня чистоты амфетамина и метамфетамина, что, возможно, связано с проблемами доступности; однако никаких изменений в содержании MDMA в таблетках «экстази» отмечено не было.

Производство синтетических наркотиков

Главным поставщиком прекурсоров наркотиков и химических веществ, используемые для их изготовления, в Европу является Китай. Перебои в производстве этого сырья в Китае или перебои с поставками, которые могли бы повлиять на его доступность в Европе, по-видимому, не оказали влияния на европейское производство этих наркотиков, скорее всего, из-за наличия запасов прекурсоров в ключевых странах-производителях. Нидерландские производители, как правило, начинают производственный цикл только после размещения заказа, и поэтому у них еще могут оставаться прекурсоры, поскольку количество заказов сократилось.

На сегодняшний день ограничения, связанные с пандемией COVID-19, не затронули производство синтетических наркотиков в Нидерландах и Бельгии. Например, 27 марта 2020 года нидерландская полиция ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков, оснащенную оборудованием, способным производить до 5 000 таблеток экстази в час. Нидерландская полиция также сообщила, что количество случаев сброса отходов нарколабораторий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилось. В некоторых регионах Чехии дефицит прекурсоров для производства метамфетамина привел к росту цен и ухудшению качества этого наркотика. Болгария сообщила о сокращении производства синтетических наркотиков и одновременном падении доступности прекурсоров. Дефицит прекурсоров может побудить производителей использовать альтернативные вещества, что может привести к появлению неожиданных наркотических продуктов, представляющих дополнительные риски для потребителей. Полиция Нидерландов усилила контроль за компаниями с легальными запасами химических веществ, которые могут быть использованы при изготовлении синтетических наркотиков, на тот случай, если этими запасами заинтересуются наркопроизводители.

На сегодняшний день ограничения, связанные с пандемией COVID-19, не затронули производство синтетических наркотиков в Нидерландах и Бельгии. Например, 27 марта 2020 года нидерландская полиция ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков, оснащенную оборудованием, способным производить до 5 000 таблеток экстази в час. Нидерландская полиция также сообщила, что количество случаев сброса отходов нарколабораторий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилось. В некоторых регионах Чехии дефицит прекурсоров для производства метамфетамина привел к росту цен и ухудшению качества этого наркотика. Болгария сообщила о сокращении производства синтетических наркотиков и одновременном падении доступности прекурсоров. Дефицит прекурсоров может побудить производителей использовать альтернативные вещества, что может привести к появлению неожиданных наркотических продуктов, представляющих дополнительные риски для потребителей. Полиция Нидерландов усилила контроль за компаниями с легальными запасами химических веществ, которые могут быть использованы при изготовлении синтетических наркотиков, на тот случай, если этими запасами заинтересуются наркопроизводители.

УНП ООН считает, что если наркотические средства изготавливаются внутри страны с использованием отечественных прекурсоров, как, например, мефедрон и другие популярные в Российской Федерации синтетические наркотики, то сколь-либо серьезного воздействия на внутренний наркорынок не наблюдается. Скорее всего, будет затронуто именно крупномасштабное незаконное производство синтетических наркотиков с использованием прекурсоров, ввозимых из других регионов.

Трафик синтетических наркотиков

Бельгия и Нидерланды являются крупными зонами производства синтетических наркотиков, поэтому закрытие общей границы будет иметь важные последствия для наркотрафика. Нидерланды сообщили, что трафик между двумя странами возобновился по старым маршрутам. Очевидно, что MDMA продолжает экспортироваться из Европы при помощи почтовых услуг, что, вероятно, связано с продажами на рынках даркнета. К примеру, 8 апреля 2020 года 10 000 таблеток MDMA , отправленных из Германии, были изъяты на международном почтовом объекте в Соединенных Штатах. Кроме того, синтетические наркотики, произведенные в Европе, продолжают в больших количествах доставляться морским транспортом на другие континенты, о чем свидетельствуют изъятия MDMA в Колумбии и Южной Африке в мае 2020 года.

Предложение и распространение синтетических наркотиков

Оптовая цена наркотиков может послужить индикатором (при оценке совместно с чистотой) состояния наркорынка. В то время как большинство экспертов, ответивших на опрос ЕЦМНН, указали, что производить оценку оптовых цен еще слишком рано, некоторые эксперты отметили отсутствие изменений в оптовых ценах (за килограмм) амфетамина или их рост (менее 20%), а чистота вещества в этих странах либо стабильна, либо снижается. Что удивительно, Нидерланды оказались единственной страной, сообщившей о снижении цен.

Аналогично происходит с MDMA. Эксперты из пяти стран отметили отсутствие изменений в оптовой цене MDMA, а эксперты из четырех стран отметили ее рост (менее чем на 20 %) (за 1 тыс таблеток). Нидерланды оказались единственной страной, сообщившей о снижении цен. Текущие данные, например, недавние результаты, предоставленные Службой наркоконтроля Швейцарии, не продемонстрировали каких-либо изменений содержания MDMA в таблетках экстази или в чистоте самих MDMA. Что касается метамфетамина, то четыре эксперта, участвовавшие в опросе ЕЦМНН, отметили стабильность оптовых цен (за килограмм), а четыре – их рост (менее, чем на 20 %). Ни один из респондентов не сообщил о снижении оптовых цен на метамфетамин, а респондент из Нидерландов указал, что в настоящее время никаких изменений не произошло.

Большинство респондентов не смогли предоставить информацию о стоимости, которую на данный момент платят потребители, а некоторые сообщили об отсутствии изменений в цене. Эксперты из четырех стран отметили, что на все три наркотика несколько выросла розничная цена. Дания сообщила, что выросла розничная цена амфетамина.

ОПГ на наркорынках

С точки зрения структуры, в наркотрафике участвуют все типы ОПГ: от иерархических организаций до разрозненных сетей, а также клановых или этнических преступные группы.

Взаимодействие между подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков, является весьма разветвленным. Они полагаются на брокеров для посредничества и установления контактов между ОПГ, специализирующихся на различных задачах, таких как производство, транспорт и логистика, вывоз из порта, оптовая торговля и розничное распространение. Большое число ОПГ занимается предоставлением этих конкретных видов преступных услуг другим ОПГ в обмен на определенный процент от ожидаемой прибыли.

Данное сотрудничество весьма динамично, и партнерские отношения часто длятся лишь небольшой период времени. Брокеры часто сотрудничают с ОПГ по отдельным сделкам или операциям и не поддерживают долгосрочных партнерских отношений. Из-за нестабильности этих отношений ОПГ и брокеры находятся в постоянном поиске новых потенциальных партнеров. Брокеры также играют ключевую роль в установлении контактов с подозреваемыми, посредничестве и организации заказных убийств. Брокеры из ЕС присутствуют в регионах происхождения и производства кокаина для организации поставок крупных партий от имени все растущего числа разрозненных и сегментированных сетей наркотрафика. Брокеры базируются в ключевых точках, таких как Объединенные Арабские Эмираты, и предоставляют услуги по отмыванию денег, а также другие криминальные услуги, что подчеркивает исключительно международный характер глобальной торговли наркотиками.

В целом, за последние несколько лет выросло число насильственных инцидентов, связанных с наркотрафиком. Например, в Швеции и Нидерландах имели место случаи насилия во время пандемии. В 2019 году в Швеции отмечалось большое количество инцидентов со стрельбой и взрывами, приведших к многочисленным убийствам и еще большему числу покушений на убийство. В период с января по апрель 2020 года количество подобных инцидентов продолжало расти (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Широко распространено применение насилия (нанесение физического вреда, ликвидация и похищение людей), прежде всего в отношении соперников для взыскания долгов, мести и поддержания дисциплины и сплоченности ОПГ. Известно, что доступ к огнестрельному оружию для многих ОПГ не представляет проблемы и что ОПГ имеют доступ к запасам оружия, несмотря на меры по борьбе с распространением COVID-19.

Прогноз развития наркорынков

Ограничения, наложенные на свободное перемещение физических лиц, в том числе требование «оставаться дома», предъявленное многими странами к своим гражданам, вынудили наркобизнес изменить свои методики. Как уже отмечалось выше, это и доставка на дом; и отказ от наличных как формы оплаты; отказ от прямого контакта с покупателями; а также переход в онлайн – в даркнет, социальные сети или мессенджеры, использующие шифрование.

Ограничения будут постепенно сняты, но весьма очевидно, что все новшества наркомафии сохранятся, потому что они гораздо удобнее для ведения бизнеса.

Ожидается также, что организации, вовлеченные в наркотрафик, все в большей степени станут прибегать к цифровым, коммуникационным и кибер-технологиям.

Вполне вероятно ожидать, что некоторые ограничения на перемещение сохранятся даже после снятия самых жестких ограничений. Воздушный пассажирский транспорт постепенно возобновит свою работу, но объемы перевозок вряд ли быстро вернутся к допандемическим масштабам. Именно поэтому в настоящее время ограничены международные перемещения европейских наркоторговцев и высокопоставленных членов ОПГ в страны происхождения и транзита наркотиков. Однако ввоз крупных партий наркотиков не прекращается, поскольку, он, скорее всего, организован по зашифрованным каналам связи.

Какие формы примет прогнозируемый экономический спад? Долгосрочные прогнозы негативных экономических последствий, скорее всего, будут иметь чрезвычайные последствия для зависимых потребителей наркотиков, что, в перспективе, может привести к росту корыстных преступлений, связанных с наркотиками. Однако в различных сообществах, городах и странах это проявится в различной степени. Предполагается, что реальные доходы большинства населения упадут, следовательно, денег на приобретение наркотиков также будет меньше, тем более что наркотики, скорее всего, подорожают. Это может привести к тому, что лица, употребляющие наркотики, увеличат потребление алкоголя или начнут искать менее дорогие альтернативные вещества, например, НПВ или более опасные способы употребления, такие как, инъекции.

В более долгосрочной перспективе, последствия пандемии COVID-19, вероятно, повлияют на отмывание доходов, полученных от нелегальных наркотиков; вероятный экономический спад понизит барьеры для вовлечения в коррупцию и в другие практики, способствующие развитию наркобизнеса.

К примеру, обладающие крупными денежными средствами преступные организации могут взять под свой контроль финансово неблагополучные законные предприятия для содействия своей преступной деятельности либо уже в настоящее время, либо в долгосрочной перспективе.

Вероятно, что ОПГ продолжат адаптировать свои методы транспортировки и маршруты трафика. Трафик, осуществляемый авиапассажирами, будет осуществляться с резкими перебоями, поэтому, для распространения наркотиков будут все большее чаще прибегать к услугам почты. В будущем, методы сокрытия эволюционируют в компонент процесса распространения наркотиков.

Ожидается, что перебои в поставках наркотиков, таких как героин и смола каннабиса, осуществлявшихся по всей Европе с использованием сетей автодорог, приведут к тому, что наркоторговцы перейдут на морские перевозки.

У распространения наркотиков онлайн имеется очевидный потенциал, и поэтому можно предположить, что в этой связи возрастет значение рынков даркнета, социальных сетей и защищенных каналов связи.

Имеются некоторые явные указания на то, что проблемы с доступностью наркотиков в некоторых регионах, вызваны трудностями при распространении внутри ЕС, а не проблемами ввоза. Власти стран учатся готовиться к подобным сценариям в будущем. Но и ОПГ, занимающиеся распространением наркотиков, не отстают, и на своем опыте приходят к пониманию того, что, случись подобное еще раз, им потребуется иметь больше запасов наркотиков «на местах», чтобы удовлетворить спрос, особенно со стороны зависимых потребителей.

Реакция правоохранительных органов

Производители, торговцы и распространители наркотиков преодолевают трудности, связанные с пандемией, например, изобретая новые алгоритмы совершения преступлений, используя новые маршруты или переводя свою деятельность в он-лайн, и правоохранительные органы должны адаптироваться к этим новым вызовам. Оперативная среда так называемой «новой нормальности», хотя и полна вызовов для правоохранительных органов, также предоставляет возможность активизировать расследования опасных организованных преступлений.

Из-за частичного смещения оперативного внимания на охрану общественного порядка временно сократилось количество личного состава, необходимое для проведения следственной и оперативно – розыскной работы в отношении серьезных ОПГ, вовлеченных в многочисленные виды преступлений.

Задача всех правоохранительных органов состоит в том, чтобы не снижать активность в разработке высокорисковых ОПГ и их лидеров, которые занимаются крупномасштабным производством и оборотом наркотиков.

Владимир Овчинский, Юрий Жданов