За гранью фантастики — управляемое гиперзвуковое оружие

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в России появится оружие, способное перехватывать гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире «Вести недели»: «Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что когда у них это (гиперзвуковое) оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил глава государства.

О каких же новых системах говорил Президент? За ответом мы обратились к ведущему военному эксперту полковнику запаса Виктору Мураховскому – главному редактору журнала «Арсенал Отечества».

— Программа развития зенитно-ракетных комплексов для гиперзвукового перехвата у нас есть. В принципе, есть уже и войсковая система, которая известна под наименованием С-300 «В», в составе которой есть гиперзвуковая ракета перехвата, но её, конечно, надо будет дорабатывать, модернизировать, чтобы она могла перехватывать маневрирующие цели.Есть гиперзвуковая ракета-перехватчик в составе комплекса ПРО Москвы «А-135», но потребуется и её доработка, чтобы она могла эффективно работать по маневрирующим гиперзвуковым целям.

Если мы говорим о системе «А-135», то это перехват межконтинентальных баллистических ракет, точнее — боевых блоков. Если же мы говорим о системе «С-300 В4», то это работа по ракетам средней дальности. И, по всей видимости, для комплекса «С-400» — тоже будет разрабатываться ракета, способная перехватывать маневрирующие гиперзвуковые цели тоже оперативно-тактической дальности. Необходимость иметь такое оружие диктует жизнь. Вслед за нами Соединённые Штаты Америки вплотную подошли к созданию своих гиперзвуковых систем. Сейчас одновременно ведутся четыре таких программы. Ближе всего к принятию на вооружение гиперзвуковая ракета воздушного базирования AGM-183A ARRW. ВВС уже закупили восемь единиц этих ракет, и проводят сейчас то, что у нас называется государственными испытаниями. AGM-183A ARRW, видимо, будет принята на вооружение уже в следующем году. А за ней появятся и армейские системы, и флотские. Это где-то года через три-четыре.

Вообще, это уже не первое явление гиперзвукового оружия. Всё это начиналось ещё 70-е годы. Тогда была начата обширная сеть научно-исследовательских работ, как ответ на возможную реализацию американцами программы СОИ, известной как «Звёздные войны». В том числе велись работы и по гиперзвуку. И уже тогда существовали системы с такими скоростными параметрами. У нас, например, космические аппараты, спускаемые на землю, были гиперзвуковые. Тот же «Буран», например, в атмосферу входил со скоростью двадцать «махов». И боевые блоки межконтинентальных ракеты, они тоже в атмосферу входят на скорости порядка семи километров в секунду, тоже почти двадцать «махов». Поэтому по баллистическим гиперзвуковым объектам научно-технический задел у нас был накоплен огромный. Ну и, по, так называемому, «моторному» гиперзвуку — когда ракета своим двигателем разгоняется до гиперзвуковых скоростей, а не за счёт схода с орбиты, тоже задел был. Это изделие «42-02» ещё советское. У американцев тоже целый ряд исследовательских программ был в этой области – и гражданских, и военных. Но они сильно от нас отставали.

Вообще, гиперзвук – это очень обширное понятие, в которое входит множество систем. В подавляющей части – это неуправляемая баллистика – фактическое падение, разогнавшейся до гиперзвуковой скорости снаряда по баллистической траектории. Тут всё ясно – чистая математика – расчёт траектории. Другое дело — управляемый гиперзвук. Тут сразу возникают сложнейшие технические и технологические проблемы. Представьте, вы в автомобиле входите в крутой поворот на скорости 60 километров, А теперь попробуйте представить тоже самое, но на скорости 160! А теперь представьте, что ракете нужно выполнить поворот на скорости десять «махов» это, примерно, 3600 метров в секунду, 3,6 километров в секунду. Поперечные нагрузки в этом случае таковы, что далеко не все материалы выдержат, далеко не всякая электроника. Кроме того, на таких скоростях, если вокруг есть молекулы воздуха, то мгновенно начинается образование плазмы, а плазма – это барьер, который препятствует прохождению и оптических, и радиоволн, и вообще электро-магнитного спектра. Сразу встаёт вопрос – как делать систему управления, как делать систему самонаведения? Поэтому маневрирующий гиперзвук всегда был проблемой, которую только в последние годы именно нам удалось решить.

Опять же, если же говорить о разгоне снаряда, то закинуть его за «линию Кармена» — границу, где начинается космос, то есть выше ста километров, ближе к орбите, откуда эта система будет входить в атмосферу на гиперзвуковых скоростях – мы это давно умеем. Это обычный запуск баллистической ракеты. А вот запустить с воздушного носителя в достаточно плотных слоях атмосферы, и разогнать своим собственным двигателем до гиперзвуковых скоростей и совершить управляемый полёт – это десятилетия не удавалось никому. Никому кроме нас! У нас такой комплекс оперативно-тактической дальности уже есть, и принят на вооружение. Называется он «Кинжал», в его основе лежит баллистическая ракета «9 М 723» ракетного комплекса «Искандер-М». Сегодня на государственных испытаниях находится ещё одна гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон». Надо понимать, что она тоже не на ровном месте родилась, это советский задел научно-технический мощный.

Если же говорить о средствах перехвата гиперзвука, то основная проблема здесь — вопрос времени на обнаружение, наведение и перехват такой цели. И тут требования и к системе обнаружения и наведения и к гиперзвуковой ракете-перехватчику просто запредельные. Судите сами, если цель имеет скорость двадцать махов – это, примерно, около 7,2 километров в секунду и вы её обнаружили километров за 50, то у вас гораздо меньше 10 секунд на её уничтожение. А если за 150 километров, то меньше 20 секунд на всё. Самый тренированный оператор тут просто ничего не успеет сделать. Поэтому система должна быть полностью автоматизированной и человек в этом случае, лишь переводит её в угрожаемый период в боевой режим, а дальше сидит и наблюдает, как она работает. Это уже оружие из фантастических фильмов. Но мы стоим на пороге его создания.

Владислав Шурыгин