Смысловые подмены — Аналитический разбор гимнов СССР

Понимаю, что заголовок несколько вызывающ. Тем не менее, чтобы убедиться в его правоте, обратимся к фактам. А именно, сравним тексты гимнов СССР редакций 1943 и 1977 годов. Значительно изменился смысл в припеве. И дело здесь даже не в имени Ленина, а в понижении уровня сакральности.

Если в сталинском гимне весь народ, ведомый не просто своим высшим государственным символом – советским знаменем, но знаменем народным, идёт от победы к победе, то уже в брежневском гимне слово „победа” в смысле результата реальных действий народа вообще не упоминается, а народ из категории субъекта исторического процесса превращается в объект, ведомый партией.

Вот и появился пастух. А за кем следит он? Кого ведёт? Понятно, что стадо.В брежневском варианте гимна слово „победа” упомянуто в совершенно абстрактном контексте:„победе бессмертных идей коммунизма”. Лежи себе на печи и жди, когда победит коммунизм, так получается.

Посмотрим теперь на куплеты. Первый остался без изменений. Во втором убрали упоминание о Сталине, добавили ещё раз Ленина и, вроде бы, в остальном принципиально ничего не изменилось. Кроме ещё одного момента: убрано упоминание о верности народу.

А точнее, верность перенесена в третий куплет. И если ранее Сталин вырастил советских людей, которые должны были быть верными всему народу, иначе – не предавать самих себя, то в позднем варианте верность декларировалась не высшему субъекту страны, народу, а его символу – красному знамени.

Грубо говоря, Горбачёв с яковлевыми вполне могли себе позволить предать народ, т.е. не быть ему верными, но у себя в квартире вывесить красное знамя, вкладывая в этот символ только им понятный смысл с самыми благими намерениями, так получается?!?

И снова в последнем, третьем куплете как и в припеве совершена упомянутая подмена народа-субъекта управления на народ ведомый, т.е. на народ-объект управления.

В сталинском варианте вроде бы тоже не народ является субъектом, ибо его ведёт красное знамя. Однако знамя это не просто красное, но и народное, родное, а кроме того, оно ведёт народ через его действия: от победы к победе.Сравним с брежневским вариантом: здесь уже малая часть народа в виде партии, пусть и народной, путь и претендующей на народную силу, но, повторим, лишь малая его часть – ведёт к тожеству непонятно откуда и как возникшему в будущем коммунизма. Т.е. ни слова о том, как и благодаря кому или чему этот коммунизм появится. И когда появится, если что.

И, заметьте, резкое обмещанивание советского общества как раз и пошло со второй половины 70-х! Понятно, что начало процессу положил троцкист Хрущёв, однако это было историческое сражение с совершенно необязательным исходом в виде развала СССР. А вот на матричном уровне именно смена гимна сильно поспособствовала краху великой страны.

Не зря же говорят, что знаки и символы управляют миром…

Гимн СССР. Текст 1943 годаСоюз нерушимый республик свободныхСплотила навеки Великая Русь.Да здравствует созданный волей народовЕдиный, могучий Советский Союз!Припев:Славься, Отечество наше свободное,Дружбы народов надёжный оплот!Знамя советское, знамя народноеПусть от победы к победе ведёт!Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,И Ленин великий нам путь озарил.Нас вырастил Сталин — на верность народуНа труд и на подвиги нас вдохновил.Припев:Славься, Отечество наше свободное,Счастья народов надёжный оплот!Знамя советское, знамя народноеПусть от победы к победе ведёт!Мы армию нашу растили в сраженьях,Захватчиков подлых с дороги сметём!Мы в битвах решаем судьбу поколений,Мы к славе Отчизну свою поведём!Припев:Славься, Отечество наше свободное,Славы народов надёжный оплот!Знамя советское, знамя народноеПусть от победы к победе ведёт! Гимн СССР. Текст 1977 годаСоюз нерушимый республик свободныхСплотила навеки Великая РусьДа здравствует созданный волей народовЕдиный, могучий Советский Союз!Припев:Славься, Отечество наше свободное,Дружбы народов надёжный оплот!Партия Ленина — сила народнаяНас к торжеству коммунизма ведёт!Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,И Ленин великий нам путь озарил:На правое дело он поднял народы,На труд и на подвиги нас вдохновил!Припев:Славься, Отечество наше свободное,Дружбы народов надёжный оплот!Партия Ленина — сила народнаяНас к торжеству коммунизма ведёт!В победе бессмертных идей коммунизмаМы видим грядущее нашей страны,И красному знамени славной ОтчизныМы будем всегда беззаветно верны!Припев:Славься, Отечество наше свободное,Дружбы народов надёжный оплот!Партия Ленина — сила народнаяНас к торжеству коммунизма ведёт!

Наконец, для сравнения приведём и текст современного российского гимна. Следует отметить, что по смысловому выражению, по содержанию он вряд ли уступает брежневскому варианту гимна. И слава богу, что в нынешнем гимне хотя бы не упоминается весьма сомнительный сине-бело-красный символ…

Гимн России. Текст 2001 года

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоё достоянье на все времена!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

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