На территории Йеллоустоуна нашли клад на миллион долларов

Когда миллионер Форрест Фенном узнал, что у него рак, он решил спрятать в горах Йеллоустоуна клад, чтобы оставить о себе память. Только спустя десять лет наконец-то нашелся счастливчик, который сумел отыскать несусветные богатства стоимостью 1 млн долларов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.87-летний Форрест является директором арт-компании, коллекционером и археологом-любителем, поэтому не удивительно, откуда у него возникла мысль зарыть настоящий клад. Таким образом мужчина хотел не только оставить о себе память, но и возродить у людей страсть к поискам, раскопкам. Он реализовал свой план после того, как узнал о развитии страшной болезни. К счастью, ее прогрессирование удалось остановить. О кладе миллионер рассказал в автобиографическом произведении «Страсть погони». Там он упомянул сундук бронзового цвета с настоящими сокровищами, как в лучших пиратских фильмах.Драгоценности были зарыты в Скалистых горах. Это хребет длиной примерно 4,8 тыс. километров. Никто не знал, где именно располагался сундук, но некоторые подсказки, по словам миллионера, имелись. В попытке найти клад умер не один человек. Немало людей призывали Форреста прекратить свою глупую затею, но мужчина отвечал так: «Если люди тонут в бассейне, то нужно не осушать его, а учить их плавать». СМИ писали минимум о четырех жертвах «археологии» в парке Йеллоустоун.Недавно с мужчиной связался аноним, который прикрепил фото сундука. Это письмо означало одно: клад найден и квест завершен. Как отметил Фенном, от этого ему стало и радостно, и грустно. Большое приключение спустя столько лет завершено. Миллионер поздравил тысячи людей, которые пытались найти драгоценности.