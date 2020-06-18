«Предвестник нацизма»: как Германия провела первый геноцид в ХХ веке

В 1884 году Намибия стала немецкой колонией. По словам экспертов, Германия опоздала к империалистическому разделу мира и вынуждена была довольствоваться наименее интересными с европейской точки зрения владениями, из которых выжимала в экономическом плане всё, что могла. Заглавное фото: Гереро — узники немецких концлагерей © Galerie BassengeЖестокая эксплуатация подтолкнула местное население к восстанию, на которое германские власти ответили массовыми убийствами представителей народов гереро и нама. Для выживших были созданы концлагеря, в которых проводились масштабные эксперименты над узниками. Полученный в африканских лагерях опыт применили нацисты во время Второй мировой войны, отмечают историки. Чтобы в Берлине признали факт геноцида в Намибии, понадобилось сто лет, однако там не торопятся приносить извинения и выплачивать компенсации потомкам жертв.Ещё в XVII—XVIII веках отдельные германские княжества пытались создавать в Африке небольшие колонии, специализирующиеся на работорговле, однако они просуществовали всего несколько десятилетий и были захвачены другими европейскими государствами — в частности, Голландией и Францией. Поэтому на момент объединения (1871 г.) Германия никакими заморскими владениями не располагала.«Изначально для Пруссии приоритетом была борьба за объединение германских земель, а не поиск новых владений за океаном. И к колониальному разделу мира Германия просто опоздала: почти все территории были поделены между другими державами — Англией, Францией, Голландией, Бельгией. К тому же Германии нужно было решать и другие проблемы, а денег на всё не хватало. Флот находился в зачаточном состоянии, а без него контролировать заморские владения было невозможно», — рассказал в интервью RT историк и писатель Константин Залесский.

Борьба за Африку

Несмотря на первоначальный скепсис центральной власти, немецкие предприниматели считали захват колоний перспективным. И в тех случаях, когда это не налагало особых обязательств на официальный Берлин, правительство их инициативы поддерживало.«Немцам колонии отходили по остаточному принципу — менее населённые, менее плодородные, с более сложными природными условиями», — рассказал в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.Компания «Общество германской колонизации» во главе с Карлом Петерсом приступила в 1884 году к захвату земель в Восточной Африке (территория современных Танзании, Руанды и Бурунди). Гамбургская торговая компания создала колонию в Камеруне. Компания «Тана» братьев Клемента и Густава Дернхартов основала колонию Виту на территории Кении. Под немецким протекторатом оказался Тоголенд (в наше время его земли относятся к Того и Гане).В Намибии в 1883 году высадился табачный торговец из Бремена Адольф Людериц. Он приобрёл у местных мулатов полосу побережья длиной 40 и глубиной 20 миль, отдав за всё 100 фунтов и 250 винтовок. Когда договор был уже подписан, торговец объяснил своим контрагентам, что в документе имелись в виду не английские мили (1,8 км), а прусские (7,5 км). Таким образом, Людериц за фактически ничтожную цену получил формальные права собственности на территорию площадью 45 тыс. кв. км (больше современной Швейцарии).24 апреля 1884 года Людериц добился официальных гарантий безопасности от германского правительства, превратив купленную землю в немецкую колонию. Она впоследствии получила название Германская Юго-Западная Африка и перешла в собственность правительства.«Отношение к колониям в Германии изменилось после прихода к власти в 1888 году кайзера Вильгельма II. Он рассматривал их не только как источник сырья и рынок сбыта, но и как символ престижа, признак того, что Германия стала великой державой. При нём гораздо больше внимания стало уделяться освоению заморских владений и развитию океанского флота», — рассказал Залесский.Чтобы упрочить своё присутствие в Африке, Берлин вступил в непростые переговоры с Лондоном, завершившиеся подписанием 1 июля 1890 года Занзибарского договора. Отказавшись от прав на Виту, Уганду и попыток влиять на Занзибар, Германия получила признание своих остальных колоний, дополнительные земли на границах с Намибией и архипелаг Гельголанд в Северном море. Сторонники правых партий посчитали договор невыгодным, но он действовал фактически до Первой мировой войны.

Колониальная политика

«Колонии, включая Намибию, были для немцев средством получения барышей, и они выжимали из своих владений всё, что могли. Хотя, например, у британцев этот процесс был поставлен на более высоком уровне», — отметил Константин Залесский.По словам Андрея Кошкина, большой проблемой для немцев в Намибии стали неблагоприятные природные условия.«В юго-западной Африке ощущалась острая нехватка воды и качественных пастбищ, в которых так нуждались африканские скотоводы. Немцы начали отбирать землю у местного населения, лишая его тем самым средств к существованию. Такие действия белых поселенцев поощрялись администрацией. И принесённые германцами блага цивилизации вроде современных коммуникаций не могли перекрыть это», — рассказал Кошкин.В 1885 году намибийский народ гереро заключил с Германией договор о протекторате, который был расторгнут в 1888 году из-за нарушения немцами своих обязательств по защите гереро от набегов соседей, однако в 1890 году соглашение было восстановлено. Пользуясь своим положением, немцы оказывали на местное население всё большее давление. Белые поселенцы захватывали землю африканцев, угоняли их скот, а к ним самим относились как к рабам. Кроме того, немцы регулярно насиловали женщин и девочек гереро, однако колониальная администрация никак не реагировала на жалобы местных вождей.В начале ХХ века пошли разговоры о привлечении в Намибию новых волн немецких переселенцев и о принудительном переселении гереро в резервации. В 1903 году колониальные власти заявили о намерении через год простить африканцам долги, которые им под мошеннические проценты выдавали германские торговцы. Однако это привело лишь к тому, что немецкие кредиторы начали изымать у местного населения его имущество.

Восстание гереро

В январе 1904 года гереро под предводительством вождя Самюэля Магареро подняли против захватчиков восстание. В первые дни конфликта повстанцы убили около 120 белых поселенцев, включая трёх женщин и нескольких буров. Немецкий губернатор Теодор Лейтвейн смог убедить один из кланов гереро сложить оружие, однако остальные повстанцы потеснили германские колониальные войска и даже окружили столицу колонии Виндхук. При этом Магареро официально запретил своим воинам убивать буров, англичан, женщин, детей и миссионеров. Лейтвейн запросил в Берлине подкрепление. Битва при Виндхуке © WikipediaГлавнокомандующим германской армией в юго-западной Африке был назначен генерал-лейтенант Адриан Дитрих Лотар фон Трота, участвовавший в войнах с Австрией и Францией, а также в подавлении восстаний в Кении и Китае. Под его началом находился экспедиционный корпус численностью 14 тыс. человек с артиллерией и пулемётами. Карательная операция была профинансирована Дойче банком и обеспечена снаряжением фирмы «Вурманн».Лейтвейн рассчитывал склонить гереро к переговорам, однако фон Трота занял непримиримую позицию, заявив, что местное население понимает только грубую силу. Причём полномочия у генерала были значительно шире, чем у губернатора. Командующий подчинялся напрямую генеральному штабу, а через него непосредственно кайзеру.Фон Трота откровенно заявил: «Я считаю, что эта нация (гереро. — RT) должна быть уничтожена или, если это будет тактически невозможно, изгнана из страны».Для реализации этого замысла генерал предлагал захватить все колодцы на землях гереро и постепенно уничтожать их небольшие племена. Схема размещения сил гереро и германцев в битве при Ватерберге © Wikipedia11 августа 1904 года немецкий отряд под руководством фон Трота столкнулся в битве при Ватерберге с основными силами Самюэля Магареро. Против примерно 1,5—2 тыс. германцев гереро смогли выставить по разным данным от 3,5 до 6 тыс. воинов.Однако немцы были гораздо лучше вооружены — у них было 1625 современных винтовок, 30 артиллерийских орудий и 14 пулемётов. В свою очередь, только часть повстанцев имели огнестрельное оружие, многие шли в бой с традиционными палицами кирри. Помимо воинов на позициях Магареро находились семьи повстанцев — старики, женщины и дети. Общая численность гереро в районе достигала 25—50 тыс. человек.Фон Трота планировал окружить повстанцев, однако один из отрядов не успел замкнуть кольцо. Имея сильное огневое преимущество, немцы смогли нанести гереро поражение, но замысел германского командования по тотальному уничтожению противника не был реализован — часть гереро бежали в пустыню. Всех африканцев, пойманных поблизости от места сражения, включая женщин и детей, германские военные убили. А границу с пустыней перекрыли патрулями и отравили колодцы. Только от 500 до 1,5 тыс. гереро, присутствовавших в районе сражения при Ватерберге, во главе с Магареро смогли пересечь пустыню и найти убежище в Бечуаналенде. Остальные погибли. Правда, оставались те, кто не принимал участия в битве.

Концлагеря, казни и опыты на людях

В октябре фон Трота издал новый приказ: «Любой гереро, обнаруженный в германских границах с оружием или безоружным, со скотом или без него, будет убит. Я не буду принимать ни женщин, ни детей».Свои действия фон Трота объяснял расовой борьбой и тем, что, по его мнению, мирные гереро могли заразить германцев своими болезнями. Перед тем как убить или загнать в пустыню девочек гереро, немецкие солдаты их насиловали. Генштаб действия фон Трота полностью поддерживал, однако гражданская администрация их осуждала, утверждая, что африканцы нужны Германии как источник бесплатной рабочей силы.Поэтому в конце 1904 года для оставшихся в живых гереро начали создавать концентрационные лагеря. Тех, кто был полностью истощён, отпускали, выдав им на руки заранее выписанные свидетельства о смерти, остальных принуждали к каторжному труду. По подсчётам историков, уровень смертности в концлагерях составлял от 45 до 74%. В число узников вскоре попали и представители народа нама, которые также попытались поднять в 1904 году восстание против германской администрации. Представители народа гереро, выжившие после сражения с германцами globallookpress.com © ScherlНа содержащихся в концлагерях людях ставились медицинские эксперименты — им вводили яды, после чего подвергали вскрытию, женщин стерилизовали. Скелеты и образцы тканей погибших отправляли в качестве экспонатов в немецкие музеи. В 1905 году в Намибии осталось всего 25 тыс. гереро. Общее число убитых в ходе карательных экспедиций и замученных в концлагерях исследователи оценивают от 65 до 100 тыс. человек. После ликвидации концлагерей гереро запретили владеть землёй и скотом, всех их использовали на принудительных работах и заставляли носить металлические бляхи с личным номером.В ходе Первой мировой войны Намибию заняли силы Антанты, и по Версальскому договору она отошла Южно-Африканскому Союзу. Независимость страна получила только в 1990 году. Правительство Германии оказывало республике гуманитарную помощь, но геноцид гереро признало только в 2004 году. Официальные извинения африканцам Берлин не принёс до сих пор. Кроме того, Германия отказалась платить потомкам жертв компенсацию, из-за чего африканцы в 2017 году подали иск в суд Нью-Йорка.«Предвестник нацизма, геноцид гереро стал первым в ХХ веке. В Намибии германцы впервые в своей истории использовали концлагеря. Те, кто ставил в них опыты на людях, потом преподавали евгенику в немецких университетах. Юго-западная Африка сыграла роль социально-политической лаборатории, в которой взращивалось то, что затем оформилось в гитлеризм», — подытожил Андрей Кошкин.