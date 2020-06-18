Госдеп одобрил: Украина купит патрульные катера у США

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Вашингтон продаст Украине до 16 патрульных катеров с вооружением и военной техникой на сумму около $600 млн, сообщили в Пентагоне. В США уверены, что эта сделка укрепит способность Украины «отражать текущие и будущие угрозы». Ранее сообщалось о намерении Вашингтона передать Киеву боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. Москва и многие европейские политики высказывались против поставок оружия Украине.

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США поставят Украине до 16 патрульных катеров Mark VI с сопутствующим вооружением и военной техникой. Общая сумма сделки составит порядка $600 млн, сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между американскими Вооруженными силами и ВС других стран, оказание финансового и технического содействия в сфере обороны зарубежным партнерам Вашингтона.

Разрешение на реализацию таких договоренностей в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США. Оно уже получено.

Администрация президента США официально уведомила конгресс о принятии этого решения. Теперь законодательная ветвь власти страны должна в течение 30 дней изучить этот новый военный контракт и возможность его блокирования.

В рамках контракта Вашингтон намерен передать Киеву в том числе 32 легких орудия MSI Seahawk A2, 20 орудий MK44, столько же оптико-электронных и инфракрасных радаров, средства связи и другое.

Новые патрульные катера приняли на вооружение только в 2016 году, и сейчас они существуют в разных модификациях. По данным Defense News, один из них оснащен двумя тяжелыми пулеметами калибра 50 и двумя 25-мм пушками с дистанционным управлением и современной оптической системой наведения. Экипаж катера составляет десять человек, а всего на его борту могут находиться до 20 человек. Судно развивает скорость до 85 км/час.

Реализация нового контракта с Украиной, с точки зрения американского военного ведомства, отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США. К тому же Украина — партнер Соединенных Штатов, способствующий «политической стабильности и экономическому прогрессу в Европе».

Ожидаемая сделка призвана укрепить способность Украины «отражать текущие и будущие угрозы», а также обеспечить Киев современными быстроходными катерами, подчеркивают в Пентагоне.

Американские военные заверяют, что Украина сможет лучше защищать территориальные воды и другие интересы на море. По их мнению, у страны не будет сложностей с интеграцией военной техники США в свои вооруженные силы. В министерстве обороны полагают, что сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Накануне пресс-служба посольства США в Киеве заявила, что Вашингтон передаст Украине оборудование на более $60 млн, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

«Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при COVID-19 продолжаются. Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указали в сообщении посольства в Facebook.

Незадолго до этого украинский посол в США Владимир Ельченко заявил, что Киев обсуждает с Вашингтоном закупку трех крупных партий вооружения и ожидает в текущем году поставки трех катеров типа Island.

США в марте 2018 года одобрили поставку на Украину первой партии Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму $47 млн. Госдепартамент Соединенных Штатов также поддержал передачу Киеву второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на $40 млн.

При этом в Москве неоднократно предостерегали иностранные государства от поставок вооружений на Украину.

В России полагают, что этот шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе и не будет способствовать реализации минских соглашений. Об этом неоднократно говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Против поставок оружия Киеву высказались и многие европейские политики. В частности, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл поставки оружия на Украину очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

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