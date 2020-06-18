На спутнике Сатурна обнаружили высохшие озера и следы вулканической активности

Согласно выводам старшего научного сотрудника Чарльза Вуда и его коллег, взрывы провоцируются несколькими элементами – азотом, метаном и некоторыми другими веществами. Немало кратеров имеют «свежий вид», что говорит о возможном недавнем извержении.

На полученных снимках ученые заметили примерно двенадцать углублений длиной до десяти километров. Восстановление трехмерной формы этих объектов позволило предположить, что это стандартные вулканические образования или их щитовая разновидность, которая часто встречается на Гавайских вулканах, к примеру.

Специалисты из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене проанализировали некоторые сверкающие пятна на экваторе спутника Сатурна и пришли к умозаключению, что это пересохшие озера. В 2000-х радиотелескопы улавливали сигналы с экваториальных областей Титана. Эти радиосигналы являлись электромагнитными волнами, которые отразились от поверхности спутника. Для отражения нужны были водоемы. В 2004 году было доказано, что озера и моря на самом деле имеются, только жидкость в них состоит из этана и метана, а не воды. Куда сегодня исчезла жидкость – неизвестно. Возможно, она испарилась под воздействием солнечной радиации.