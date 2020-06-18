38 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Татарстане

В Татарстане за последние сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего диагноз на сегодняшний день был подтвержден у 4 078 жителей республики. Выздоровели 2 907 человек (плюс 33 за сутки). На лечении остаются 1 159 пациентов.

Все новые случаи контактные, уточнили в республиканском оперштабе. 21 человек госпитализирован, 17 получают лечение на дому.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 19, Набережные Челны — 9. По два случая заражения обнаружили в Нижнекамском и Нурлатском районах. По одному случаю выявлено в Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Менделеевском, Пестречинском и Тукаевском районах.

Среди инфицированных нет детей. Заболели 17 человек в возрасте от 60 до 70 лет. 7 заболевших в возрасте от 30 до 50 лет, 6 — от 50 до 60 лет, по 4 — от 18 до 30 и от 70 до 80 лет.

В России за минувшие сутки выявлено 7 790 новых случаев COVID-19, общее число заразившихся достигло 561 091. Количество выздоровевших за день увеличилось на 9 621, до 313 963 пациентов. Умерли за сутки 182 человека, общее число жертв эпидемии в России достигло 7 660.