Болтон: Трамп назвал «крутой» идею вторжения в Венесуэлу

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает «крутой» идею вторжения в Венесуэлу. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона.

Речь идет о книге «The Room Where It Happened: A White House Memoir».

Издание утверждает, что Болтон приводит слова Трампа: «Вторжение в Венесуэлу было бы крутой идеей».

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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