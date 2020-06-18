Как ведут себя знаки Зодиака, когда оказываются на грани срыва

Стресс – постоянный спутник современной жизни. Однако у некоторых знаков получается с ним справляться лучше, чем у других.
Эзотерика
Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 6 Опубликовано 18.06.2020
Овен
Он полностью отключается, замолкает и перестает все время шутить.
Телец
Он поздно просыпается и рано засыпает. Свою кровать он покидает только в случае крайней необходимости.
Близнецы
Они готовы разрыдаться из-за каждого неудобства, каким бы крохотным оно ни было.
Рак
Отходит в сторону, перестает разговаривать, отстраняется от активной социальной жизни.
Лев
Он постоянно о чем-то разглагольствует. Каждое слово из его уст – это жалоба на то, как он несчастен.
Дева
Дева с головой погружается в какое-нибудь занятие (вязание, приготовление пищи или уборку), чтобы отвлечься.
Весы
Они окружают себя другими людьми настолько, насколько это возможно, чтобы только не оставаться наедине с мыслями, которые жужжат в их голове.
Скорпион
Всякий раз, когда что-то идет не так, он вспыхивает от гнева.
Стрелец
Он отказывается от всех целей, к которым стремился. Перестает совершать попытки, ему все становится безразлично.
Козерог
Он обрубает все связи с вешним миром. Не выходит на улицу, не отвечает на сообщения, перестает поддерживать любые контакты.
Водолей
Он становится чрезмерно пессимистичными. Он начинает во всем видеть только плохую сторону и говорить лишь о негативе.
Рыбы
Они плачут всякий раз, когда видят что-то милое, трогательное или грустное. Они теряют контроль над своими эмоциями.
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