Как ведут себя знаки Зодиака, когда оказываются на грани срыва

Стресс – постоянный спутник современной жизни. Однако у некоторых знаков получается с ним справляться лучше, чем у других.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 6 Опубликовано 18.06.2020

Овен

Он полностью отключается, замолкает и перестает все время шутить.

Телец

Он поздно просыпается и рано засыпает. Свою кровать он покидает только в случае крайней необходимости.

Близнецы

Они готовы разрыдаться из-за каждого неудобства, каким бы крохотным оно ни было.

Рак

Отходит в сторону, перестает разговаривать, отстраняется от активной социальной жизни.

Лев

Он постоянно о чем-то разглагольствует. Каждое слово из его уст – это жалоба на то, как он несчастен.

Дева

Дева с головой погружается в какое-нибудь занятие (вязание, приготовление пищи или уборку), чтобы отвлечься.

Весы

Они окружают себя другими людьми настолько, насколько это возможно, чтобы только не оставаться наедине с мыслями, которые жужжат в их голове.

Скорпион

Всякий раз, когда что-то идет не так, он вспыхивает от гнева.

Стрелец

Он отказывается от всех целей, к которым стремился. Перестает совершать попытки, ему все становится безразлично.

Козерог

Он обрубает все связи с вешним миром. Не выходит на улицу, не отвечает на сообщения, перестает поддерживать любые контакты.

Водолей

Он становится чрезмерно пессимистичными. Он начинает во всем видеть только плохую сторону и говорить лишь о негативе.

Рыбы

Они плачут всякий раз, когда видят что-то милое, трогательное или грустное. Они теряют контроль над своими эмоциями.

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