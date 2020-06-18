«Хватит заниматься болтологией!»: Матвиенко отчитала замминистра и пригрозила увольнением

Виной стала заморозка строительства лечебного оздоровительного центра для детей в Евпатории.

Под «раздачу» попал накануне заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Высокопоставленному чиновнику досталось от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко за то, что не работает «руками», а занимается болтологией. И все из-за детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.

Матвиенко убеждена, что заместитель Максима Решетникова не справляется со своими обязанностями. Перепалка произошла во время пленарного заседания, когда обсуждались правила строительства объектов в Крыму.

«На сегодняшний день Минздрав разработал »дорожную карту« по проекту, идет обоснование стоимости. Министерство здравоохранения подготовило заявку. Стоимость проекта составит 18,9 миллиарда рублей, строительство запланировано на 2021-2025 годы», — цитирует РИА Новости Назарова.

Чиновник не стал скрывать, что на сегодняшний день нет обоснования стоимости проекта, зато есть вопросы по участку под строительство, по которому ведутся переговоры с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Поначалу Матвиенко только обратила внимание, что строительство в Евпатории детского оздоровительного центра — приоритетная задача, а потом не выдержала и заявила: «Давайте поручим вам заниматься »руками« этой темы. Есть поручение президента по Евпатории. Хватит заниматься болтологией… Можете сейчас отказаться, заодно и от должности». И поставила конкретный срок перед ведомством – 15 сентября доложить о сроках строительства.

«Я не снимаю с себя ответственности, все, что зависит от нас, сделаем», — только и мог пролепетать в ответ замминистра.

К слову сказать, в последнее время руководство Минэкономразвития превратилось в своеобразных «мальчиков для битья». До этого на правительственном совещании министра Максима Решетникова критиковали президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин. Главу Минэкономразвития даже исключили из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Депутаты Госдумы тоже не раз вступали в эмоциональный спор с главой ведомства. Теперь вот наступила очередь и заместителя Решетникова. Впрочем достается и другим высокопоставленным чиновникам. В частности, министру здравоохранения досталось за задержку выплат медикам.