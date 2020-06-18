В Турции освобождены шесть журналистов

Журналисты были осуждены за членство в религиозном движении Фетхуллаха Гюлена и приговорены к тюремному заключению. Верховный апелляционный суд заявил, что действия обвиняемых не являются достаточными доказательствами, подтверждающими их принадлежность к движению.

Напомним, что турецкое правительство обвиняет движение Гюлена в организации неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой в июле 2016 года, назвав его террористической организацией. Движение в свою очередь категорически отрицает любую причастность к путчу и террористической деятельности.

Верховный суд в своём решении заявил, что публикации журналистов нельзя называть обычной журналистикой, и что они представляют собой преступление, связанное с умышленным пособничеством и подстрекательством к движению Гюлена без участия в нем.

Напомним, что в Мировом индексе свободы прессы 2020 года, опубликованном организацией «Репортёры без границ» (RSF), Турция, один из ведущих тюремщиков журналистов в мире, заняла 154-е место из 180 стран.