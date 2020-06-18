В Новосибирской области возросло число жертв коронавируса

В Новосибирской области увеличилось количество летальных исходов из-за коронавируса. Утром 17 июня оперативный штаб сообщил о смерти сразу двух человек. Это мужчина в возрасте 73 лет и женщина в возрасте 70 лет.

Общее число летальных исходов от коронавируса в Новосибирской области составляет 62 человека.

Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу. Он рассказал об этом во время оперативного совещания в региональном правительстве 15 июня:

— Новосибирск практически достиг своих пиковых значений, практически достиг плато. Дальше инфекция, вероятно, пойдёт в районы области и поэтому необходимо активизировать работу по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Глава регионального Роспотребнадзора отметил, что 30% заболевания коронавирусной инфекцией происходит в домашних очагах.

На сегодняшний день можно констатировать, что карантин и режим самоизоляции в регионе действует до конца текущего месяца.