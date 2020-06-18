Амнистия в 2020 году перенесена на неопределенный срок

ВЦИОМ по заказу Ассоциации защиты бизнеса провел опрос, чтобы выяснить отношение россиян к амнистии в честь праздника 75-летия Победы. Половина участников опроса высказалась за смягчение наказания для российских заключенных.

Будет ли в 2020 году амнистия?87% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения знакома с такой мерой, как амнистия, и относится к ней положительно. Однако россияне разошлись во мнении, в каком случае амнистию уместно применять, а когда следует от нее отказаться.

Прежде всего, амнистию необходимо распространить на лиц, которые совершили экономические преступления небольшой тяжести. Так считают 67% россиян. Также заслуживают смягчения наказания лица, которые совершили экономические преступления средней тяжести. В этом уверены 46% респондентов.

Уголовные преступления, которые угрожали здоровью и безопасности человека, в меньшей степени достойны амнистии, следует из опроса ВЦИОМ. Лишь 44% участников исследования готовы допустить использование амнистии для правонарушителей, которые совершили преступления небольшой тяжести.

В целом 50% опрошенных респондентов высказались за смягчение наказания или полное освобождение лиц. При этом 25% участников социологического исследования против применения амнистии. Эта категория респондентов уверена, что преступники должны понести наказание и ответить за свои проступки.

Исследование ВЦИОМ показало, что отношение к амнистии в российском обществе довольно сложное, к разным категориями правонарушителей россияне относятся по-разному.

В 2020 году в России будет амнистия или нет: свежие данные

Традиционно, приуроченная к важному событию амнистия, должна была случиться в этом году. Причиной такой процедуры должен был стать юбилей Победы в Великой Отечественной войне. По мнению членов Совета человека, амнистия должна была все же состояться, ведь большинство тюрем на данный момент имеют большую загруженность.

Также оставил свой комментарий в связи с актуальным вопросом амнистии и пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. По официальным данным, на сегодняшний день такое предложение многочисленного освобождения заключенных не рассматривается властями. Помимо этого, пресс-секретарь не располагает данными о точном сроке, который необходимо выждать перед одобрением властей.

Валерий Фадеев подтвердил аналогичное мнение, и сказал, что в правительстве не обсуждают такой вопрос. Ведомство СПЧ совместно с его главой предлагали такое решение еще в декабре прошлого года, однако, в администрации президента и в парламенте отказались рассматривать такого рода рекомендации.

На данный момент все перспективы по поводу амнистии расположились в Государственной Думе, и даже есть небольшая вероятность, что с ними ознакомятся, однако, никто не планирует совершать никаких действий в эту сторону.

На законодательном уровне амнистию не оформили, что может означать абсолютную ее отмену в этом году. В Совете по правам человека все же наедятся на то, что мероприятие свершится, и власти смогут пересмотреть свое решение, возможно, после отступления пандемии.

Какую амнистию могут провести в России?

Большое внимание привлекает в текущем году миграционная амнистия. Большой спрос на такое мероприятие возник после того, как в стране начал активно развиваться коронавирус, так как большинство организаций прекратили свою деятельность, и закрыли границы. В связи с этим мигранты не могут получить достойный заработок, и также не имеют возможности отправиться домой, чтобы продлить свой патент на пребывание в России.

По мнению правозащитников, на данный момент стоит избавить от ответственности тех приезжих граждан, которые находятся в стране нелегальным способом. В случае, если мигрантом не было совершено никакого нарушения, то он может оставаться в России на официальных условиях. Помимо этого, Совет по правам человека также выразил инициативу для массовой регистрации мигрантов.

Статистические данные внутренних дел гласят, что каждый год в России прибавляется по 2,5 миллиона иностранных граждан. Эксперты же считают, что эти цифры значительно занижены, и стандартно в стране находится от 4 до 12 миллионов мигрантов.