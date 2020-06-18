В зоні ООС на Сході України загинув волинянин

Волинь сколихнула страшна звістка. На Сході України у зоні проведення ООС загинув волинянин Ілля Струк.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загиблий — військовослужбовець Струк Ілля Миколайович, уродженець села Льотниче, Володимир-Волинського району.
Старший солдат 17 червня 2020 року отримав несумісне з життям кульове поранення під час бойового чергування біля населеного пункту Торецьк. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь. Був гранатометником.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна! Царство небесне!