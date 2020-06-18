Власти Татарстана смягчили ряд ограничений. Что изменилось?

Власти Татарстана сняли ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, с 18 июня органами государственной власти и местного самоуправления допускается организация и проведение мероприятий при соблюдении профилактических мер в условиях пандемии. При этом массовые досуговые, культурные, спортивные, развлекательные мероприятия остаются под запретом.

С 22 июня разрешается работа государственных центров реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных отделений комплексных центров соцобслуживания и негосударственных поставщиков социальных услуг.

Кроме того, с 18 июня отменяется обязательная 14-дневная обсервация для граждан, прибывающих в Татарстан из-за рубежа. Однако такие туристы, а также лица, проживающие с ними вместе, должны будут провести две недели на самоизоляции дома по месту проживания (пребывания). В пресс-службе минюста РТ «БИЗНЕС Online» пояснили, что отмена обсервации касается тех граждан, которые прибывают в республику с 18 июня. Все, кто приехал до 18 июня, продолжают оставаться в обсерваторе.