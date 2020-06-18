Помпео обсудил пандемию с представителем Китая

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Помпео обсудил пандемию с представителем Китая

Al Drago via www.imago-images.de/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил пандемию коронавируса и китайско-американские отношения с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Яном Цзечи, сообщается на сайте Госдепартамента.

В ходе встречи Помпео отметил необходимость «полной прозрачности и обмена информацией» для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении.

Кроме того, госсекретарь заявил о важности взаимных отношений сторон в области коммерческих отношений, безопасности и дипломатического взаимодействия.

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