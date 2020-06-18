Вопрос о дистанционном обучении в школах остается открытым

Всеобщая пандемия короновируса стремительно ворвалась в жизнь народа и внесла коррективы во все сферы деятельности, в том числе и в образовательную систему. Отсутствие глобальной стабилизации пандемии вынуждает в кратчайшие сроки принять меры для профилактики распространения.

Возможно ли продолжение дистанционного обучения в школах?Несмотря на вынужденные меры по подготовке к дистанционному обучению, на пресс-конференции министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что школы готовятся к началу учебного года в очном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора:

классы учатся строго по индивидуальному расписанию уроков и перемен;

количество школьников в классе не более 15;

под запретом группы продленного дня и массовые мероприятия;

обязательное измерение температуры учеников;

максимальное количество времени школьники обязаны проводить на улице.

При отсутствии возможности организовать учебный процесс в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, обучение не может начаться и будет дистанционным до устранения всех недостатков.

Учеников и учителей готовят к разным вариантам

Учителя, родители, школьники и студенты Волгограда еще не отошли от первого этапа онлайн обучения из-за коронавируса, а преподавателей уже готовят к тому, что новый учебный год начнется в таком же режиме. Говорят, осенью будет вторая волна COVID-19 и обучение возможно вновь переведут на дистанционный формат. Так, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу более тщательно подготовиться к работе учебных заведений в условиях пандемии.

— Несмотря на зафиксированные на начальном этапе недостатки, основные учебные задачи выполнены. Но эксперты прогнозируют вторую волну заболеваемости — уже этой осенью. Надо внимательно посмотреть по всей стране, в регионах: какие были проблемы, с чем сталкивались. Еще раз внимательно проанализировать свой опыт с привлечением специалистов в сфере IT-технологий, в сфере организации обучения, родительских комитетов, руководителей школ, педагогов, выработать предложения и в кратчайшие сроки их представить. Мы должны быть готовы по необходимости быстро развернуть усовершенствованную систему дистанционного обучения без ущерба для учебного процесса, — поставил задачу подчиненным глава региона.

И вообще посоветовал в дальнейшем элементы дистанционной системы более эффективно использовать в основном, очном, учебном процессе.