Адвокат Ефремова: родные погибшего в ДТП готовы принять деньги, но им не запрещает их юрист

Адвокат родных погибшего Александр Добровинский заявлял, что семья не принимает ни извинений, ни денег.

Актер Михаил Евремов, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП в центре Москвы, сегодня в очередной раз побывал на допросе. Общение со следователям заняло пять часов. После этого к журналистам вышел адвокат артиста Эльман Пашаев — самому Ефремову по условиям домашнего ареста запрещено говорить с прессой. Защитник вступил в заочный спор с адвокатом пострадавшей стороны Александром Добровинским, который утверждал, что семья погибшего отказывается принимать материальную помощь от виновника аварии.

«Он (Добровинский — ред.) сегодня говорил, что якобы родственники не хотят никакого возмещения материального вреда, а на самом деле это не соответствует действительности», — сказал Пашаев, заявление которого приводит «Интерфакс».

По словам адвоката, у него есть запись телефонного разговора с братом погибшего курьера Сергея Захарова, где он соглашается принять деньги от Ефремова в качестве компенсации морального вреда. Пашаев подчеркнул, что на записи его собеседник четко говорит, что примет финансовую помощь, «если разрешит Добровинский».

Защитник Ефремова добавил, что готов приехать на встречу с семьей Захарова и их адвокатом для решения всех вопросов.

В то же время, ранее сегодня Александр Добровинский утверждал, что семья погибшего в ДТП, чьи интересы он представляет в суде, не согласна принять материальную компенсацию от Ефремова.

«В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации», — сказал он агентству ТАСС, добавив, что он и брат покойного готовы провести публичную встречу с представителями противоположной стороны, чтобы «в дальнейшем избежать кривотолков».

Ефремов и его защита после произошедшей трагедии неоднократно заявляли о готовности оказать семье погибшего любую необходимую помощь. Об этом, в частности, говорил актер в опубликованном в конце прошлой недели видеообращении. На него ответил адвокат пострадавших Александр Добровинский, который заявил, семья не принимает ни деньги, ни извинения Ефремова.

Семья погибшего Сергея Захарова получить внушительную порцию критики и хейта, как от простых россиян в социальных сетях, так и от знаменитостей. На днях лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала родственников погибшего «ополоумевшими» за то, что те становятся участниками ток-шоу на федеральных каналах, где обсуждают громкое ДТП.

Она призвала прекратить «порицать и морализировать», потому что в этой ситуации ужасны все. В том числе и семья погибшего.

Родственники Захарова на шоу у Андрея Малахова

Напомним, трагедия произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади. В стельку пьяный Михаил Ефремов сел за руль, вылетел на встречную полосу движения и врезался в небольшой фургончик, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил ряд тяжелейших травм. Его отвезли в бессознательном состоянии в НИИ им.Склифосовского, но все равно спасти не удалось. На месте аварии пьяный Ефремов говорил, что у него «денег дофига» и он его вылечит.

Теперь артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии опьянения, устроил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.

Суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста.