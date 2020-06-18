Член комитета по COVID-19 предупреждает о втором пике инфекции в Турции

Турция наблюдает увеличение числа ежедневных новых случаев заболевания с тех пор, как она начала свой процесс «нормализации» 1 июня и открылись почти все предприятия, возобновив перевозки на полную мощность, а также был отменён комендантский час, указывает газета Sabah.

Хотя Озкан сказала, что пандемия была «под контролем» до начала процесса нормализации, она также отметила, что с тех пор граждане не были так осторожны в возобновлении своей повседневной жизни.

«Как общество, мы должны были сказать «этот нормальный период не такой, как раньше, мы будем вести себя по-другому и следовать трём правилам”», — добавила Озкан, имея в виду мытьё рук, социальное дистанцирование и ношение маски.

Член комитета по науке подчеркнула, что наибольшие всплески ежедневных диагностических показателей с момента нормализации наблюдались в провинциях, где проводились массовые собрания, такие как поминки и свадьбы.

«Мы должны следовать правилам. Если мы этого не сделаем, если мы скажем: «Я буду в порядке, позвольте мне просто провести свадьбу моего сына», мы можем наблюдать второй пик. Мы можем снова принять дополнительные меры предосторожности», — указала она.

Озкан добавила, что общество перегружено и задыхается от профилактических мер, но каждый должен оставаться терпеливым.

«Турецкое общество любит обниматься, пожимать руки, иметь физический контакт, но мы должны прекратить это на некоторое время. Мы должны принять меры предосторожности», — заключила она.