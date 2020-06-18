Самый продолжительный день 2020 года наступит 21 июня

Одно из самых важных событий астрономии – летнее Солнцестояние. Оно всегда происходит именно в летний период. По всему миру организуют и проводят фестивали и другие мероприятия в честь этого дня, на которые стекается множество людей с самых разных уголков планеты.

Очень-очень давно славяне именовали этот день Солнцеворотом. В это время светило расположено на максимальной высоте над горизонтом в полдень. Этот день – самый продолжительный во всем году по сравнению с другими календарными днями. Он всегда был окутан мистикой и тайнами. Считалось, что в этот день стоит проводить обряды, ритуалы, потому что все результаты усиливаются многократно.

В текущем 2020 году Солнцестояние придется на 21 июня. А длительность дня составит 17 часов 33 минуты. После этого солнце начнет отклоняться в южную сторону, и день пойдет постепенно на убывание. К последним числам июня день укоротится на целых 5 минут.

Интересная информация! На Земле самый длинный день проходит быстро по сравнению с его продолжительностью на Уране. По земным меркам он длится несравненно долго – 42 года. Это почти половина столетия! Начинается солнцеворот на Уране только через пару дней после земного явления.

Приметы

Люди древности с особенным почтением относились к астрономическим явлениям, в том числе, к Солнцестоянию. Именно солнце, его циклы использовали многие религиозные направления. Славяне же отмечали день Ивана Купалы в это время, тщательно следили за приметами и проводили ритуалы.

За всю многовековую историю вокруг данного праздника сложилось множество легенд и поверий: Когда в данный день погода пасмурная, солнца на небе нет, будет плохой урожай.Обилие росы с утра – признак отменного осеннего урожая.Роса, собранная в день летнего Солнцестояния, оказывает омолаживающий эффект.Множество звезд на небе подсказывает грибникам начать готовиться к сбору хорошего урожая.Проснуться рано и встретить рассвет в этот день – добрый знак.Носить одежду желтого цвета в день Солнцестояния – к невероятной удаче.Загаданное желание обязательно осуществится.Положенная под дверь монетка в этот день сулит богатство и успех ее обладателю.

Запреты на летний солнцеворот

Еще в далеком прошлом появились запреты на день Ивана Купалы. Например, нельзя спорить, ругаться, желать зла кому бы то ни было и многое другое. Любые негативные эмоции ко всему живому запрещены.

Славяне строго придерживались этих запретов. Они верили, что в этот день нельзя кричать, плакать, унывать, проявлять агрессию и т.п. Наверняка, есть те, кто придерживается этого и в настоящее время.