Появилась новая версия смерти Юлии Норкиной

Исполнительница Ольга Зарубина предположила, что у покойной певицы Юлии Норкиной были проблемы с алкоголем. Она добавила, что не верит версии, согласно которой причиной смерти Норкиной стал суицид.

Причина смерти Юлии Норкиной

Она вспомнила свою встречу с Норкиной в эфире ток-шоу в 2014 году. Две артистки тогда повздорили прямо в студии.

«Я заметила, что у нее было несколько припухшее лицо. Я даже подумала про себя: «Наверное, у женщины проблемы с алкоголем». Мне так показалось. В общем, тот момент я стараюсь не вспоминать: было неприятно и странно наблюдать такую агрессию от совершенно незнакомого мне человека», — рассказала она.

По мнению Зарубиной, Норкина не берегла здоровье и, вероятно, страдала от «дисбаланса в эмоциях». Певица предположила, что у покойной была психологическая проблема, требовавшая решения.

Психолог раскрыл состояние мужа Норкина

Телеведущий Андрей Норкин тяжело переживает гибель своей супруги Юлии, но на камеру этого не показывает, поскольку является профессионалом. Таким мнением поделился психолог и коллега радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Зберовский.

Юлия скончалась от инфаркта в начале июня 2020 года. Ее супруг очень стойко воспринял трагедию, почти сразу после похорон он продолжил работу на телевидении и даже шутил в эфире. Кто-то считает, что все дело в профессионализме телеведущего, кто-то полагает, что Андрей должен был горевать дольше.

Но коллега Юлии по шоу и психолог Андрей Зберовский уверен, что Норкин до сих пор горюет и будет горевать еще долго — но не покажет это на камеру.

«Он публичный человек и нужно разделять позицию опечаленного утратой человека и публичную роль ведущего. Испытывая страдания и депрессию, публичные люди часто должны работать на публику и давать реакцию по характеру работы со сценарием», — утверждает психолог.

Он считает также, что юмор и смех — это просто часть работы Андрея, и за это его ругать не следует. Зберовский уверен, что пережить трагедию Норкину помогают близкие и дети.

Названо проклятие, погубившее Норкину

Радиоведущая Юлия Норкина могла скончаться от проклятия, наложенного на нее с помощью эзотерических практик, заявил эзотерик и рунический предсказатель Игорь Вечерский.

Согласно официальной версии, журналистка ушла из жизни из-за инфаркта. Однако в интернете распространились слухи о других причинах смерти.

По словам эзотерика Игоря Вечерского, на состоянии Норкиной сказались проблемы дома, а также наложенное кем-то проклятие.

«Можно сказать, что у нее пропал интерес к жизни, наступила усталость от бесконечной борьбы. На это наложились проблемы дома, череда неудач, и она находилась на завершении некоего цикла жизни», — поведал экстрасенс.

Тем не менее, продолжил Вечерский, Норкину ждала белая полоса, которую журналистка либо не хотела проходить, либо просто не видела из-за навалившейся усталости.