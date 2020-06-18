Адвокат раскрыл переживания Михаила Ефремова

Эльман Пашаев — адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова — рассказал, что актер хочет находиться в СИЗО во время следствия.

«Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО», — рассказал юрист.

Также Пашаев заявил, что Ефремов готов возместить моральный и материальный ущерб семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Юрист смог поговорить с братом потерпевшего, но тот заявил, что сможет пообщаться с ним только с разрешения своего адвоката.

Юрист также сообщил, что Ефремов «очень плохо» себя чувствует» после трагедии и даже похудел на шесть килограммов за неделю.

Цена «свободы» Ефремова озвучена адвокатомВсе, кто смотрел видео последствий ДТП с Михаилом Ефремовым, знают, что у актера «денег слишком много» и он готов был с помощью них лечить Сергея Захарова. Однако гибель пострадавшего все изменила. Во сколько обойдется свобода для Ефремова, рассказал адвокат семьи Захарова Павел Левшун.

Страна внимательно следит за происходящим с любимым актером, недавно ставшим фигурантом пьяного ДТП, в котором погиб человек.

После ДТП Ефремов в пьяном угаре заявил, что «вылечит пострадавшего, у него денег [очень много]». Спасти пострадавшего Сергея Захарова врачам не удалось.

Адвокат Левшун воспользовался сказанными Ефремовым словами и заявил, что «лучшая стратегия — это подтверждать слова о раскаянии реальными поступками». Тем более, что Ефремов уже обратился к семье погибшего с раскаянием и предложением о помощи, назвав это «не откупом, а искуплением».

Кто бы мог думать, что цена «искупления» или, как сказал адвокат, «свободы» станет «заоблачной»?

Левшун обратился к Ефремову с советом. По его словам, «сейчас самое время доказать правдивость своих слов. И перечислить семье погибшего курьера пятьдесят миллионов рублей сразу и еще столько же перед судебным заседанием», то есть сто миллионов рублей. По мнению адвоката, это та самая сумма, которая поможет Ефремову избежать реального наказания.

Подчеркнув, что сумма, действительно, огромная и не только для актера, но и для любого человека, Левшун посоветовал Ефремову, в случае отсутствия таких денег, занять их, мол, оно того стоит, чтобы «десяток ближайших лет не просидеть в тюрьме».

Однако такое «смягчение» приговора может подействовать на суд и после того, если семья Захарова не затребует сурового наказания для виновника гибели их кормильца.

Отметим, ранее семья Захарова отказалась принимать помощь от Ефремова, заявив, что не нуждаются они в ней.

Возможно, озвученная сумма «свободы» все же поможет избежать сурового наказания для артиста. Но, очевидно, что эта трагическая история во всех своих смыслах, станет поводом для Ефремова задуматься над лечением от зависимости, которую он «вырабатывал» с 13 лет. И, возможно, мы вновь увидим на экранах телевизоров новые фильмы с его участием, кто знает.

ДТП с Ефремовым: подробностиСмертельное ДТП с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Машина, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД. Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Ефремова поместили под домашний арест.