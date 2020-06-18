Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с поклонниками

Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась неожиданным признанием. У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото с огромным букетом сирени. Красотка стояла в белой кофте и позировала на камеру с цветами.

«Пьянящии? аромат сирени. У меня кажется сиреневая зависимость. Очень люблю сирень и обожаю этот запах», — подписала фото девушка.

Она рассказала, что в мире на данный момент известно около 600 садовых форм сирени с разными оттенками. По словам девушки, это растение завезли в Европу из Малой Азии.

«Сирень прекрасно приспособилась к северным условиям и стала очень популярнои? в садоводстве», — отметила Анна.

Ее пост собрал более 9 тысяч лайков. В комментариях Анне оставили массу комплиментов.

«Красавица, очень нежная», «Обожаю сирень. Какая вы милая», «Запах сирени это как наркотик. Фотографии просто потрясающие, так же как и вы сама», «Очень нежная)) и милая Анечка», «Вы прекрасна! Очень похожа на маму», «Я обожаю сирень, болею от ее запаха. Анютка ты как конфетка», — пишут пользователи сети.

Как сегодня себя чувствует Анастасия Заворотнюк: последние новости

Отметим, что семья Анастасии Заворотнюк до сих пор пытается не афишировать новости о ее состоянии. Анна несколько месяцев назад начала вновь вести свой блог, вероятно, пытаясь вернуться к нормальной жизни.

В данный момент известная российская актриса проходит лечение в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ. Как выяснилось, ее семье предложили новую терапию, в рамках которой опухоль уничтожается с помощью вируса. Однако, муж Заворотнюк Павел Чернышев решил не рисковать, и отказался от этого предложения.

Об этом рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. Он пояснил, что сейчас у актрисы наметилась ремиссия.

«К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — поделился он.