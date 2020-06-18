После рекордного прироста зараженных Республика Алтай отчиталась всего двух ковидных случаях

За минувшие сути в Республике Алтай было выявлено два случая коронавируса, сообщил оперштаб. Накануне здесь был рекордный для региона прирост в 34 человека.

По оперативным данным, всего у двух жителей Алтая за сутки были получены положительные результаты на коронавирус. Заражение подтвердилось у 81-летнего жителя Горно-Алтайска, который контактировал с уже госпитализированным родственником. Второй случай – 57-летняя женщина с симптомами ОРВИ, которая приехала в республиканский центр из другого региона.

17 июня выздоровели пять жителей Кош-Агачского района, где ранее был выявлен очаг коронавируса.

Всего в Республике Алтая было подтверждено 336 случаев COVID-19. Большинство из них было выявлено в Кош-Агачском районе – 146 человек. При этом накануне здесь было 23 положительных теста. За все время из медучреждений было выписано 150 человек. Под меднаблюдением и на изоляции находятся 1171 человек.