Хуснуллин назвал сроки начала строительства трассы Москва — Казань

Платную трассу Москва — Казань планируется начать строить в конце 2020 года. Об этом сообщил сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

«Выход на стройку можно ждать в конце года, — цитирует ТАСС Хуснуллина. — Практически все регионы, через которые она [трасса Москва-Казань] проходит, это и Оренбургская область, и Самарская область, Татарстан, Чувашия, Владимирская область и Нижегородская, Московская, сама Москва, все подтвердили трассировки. Буквально в ближайший месяц, я думаю, утвердят все проекты планировок. Полным ходом началось проектирование».

Предполагается, что строительство трассы Москва — Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира (к ее строительству приступят в 2020 году) и южного обхода Казани. Завершить работы планируется к 2024 году. Ранее предполагалось, что полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.