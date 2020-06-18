Байден заявляет, что Трамп «сдался» пандемии

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AP

Президент США Дональд Трамп «сдался» перед лицом пандемии новой коронавирусной инфекции, считает кандидат Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байден. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Байден раскритиковал желание Трампа возобновить предвыборные митинги.

«Он так стремится вернуться к митингам, что подвергает риску людей», – заявил кандидат демократов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении возобновить свои предвыборные митинги в ряде штатов.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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