Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом

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Leah Millis/Reuters

Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.

Болтон назвал Путина «умным, жестким» политиком, который не видит серьезного противника в Дональде Трампе.

Кроме того, экс-советник сравнил Путина, который «посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире», и Трампа, которому «не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них», и отметил трудность положения США.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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