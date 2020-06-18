Самые интересные видео 16 июня

Традиционная подборка «Блокнота» из пяти самых запомнившихся роликов сегодняшнего дня

Сегодня в самых интересных видео: страшная массовая авария, Волочкова по-американски и трогательная детская непосредственность.

На видео попали три любопытные курочки, пытающиеся втянуть в беседу «новенькую» — водопроводный кран, который они приняли за одну из своих.

Героиня второго ролика — Волочкова по-американски. Но у российская балерина вряд ли когда-то выступала перед такой аудиторией.

На третьем видео — милая собачка по имени Кора, которая потеряла свои передние лапы в автомобильной аварии. Однако что она точно не потеряла, так это бодрость духа и жизнерадостность.

Дети — существа непосредственные, и не любят забивать себе голову всякими правилами. Вот и девочки из четвертого ролика тоже решила не заморачиваться и вытерла испачканные едой губы белой футболкой отца. Ну, а что? Тянуться за салфетками далеко и долго, а папина футболка совсем рядом. Удобно.

Массовая авария произошла на трассе в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Фура столкнулась с пятью автомобилями. Со слов 36-летнего водителя, столкновение произошло из-за отказа тормозной системы. В результате большегруз смял ВАЗ-2114, «Ладу-гранту», «Ауди», «Рено» и зацепил грузовик «Сино». В результате ДТП, по предварительным данным, два человека погибли и семеро получили ранения.