Турецкий дизайнер оказался под следствием за оскорбление Эрдогана до того, как он стал президентом

Согласно сообщению, Харуна Каранфилджи также обвиняется в заговоре с целью переворота на основании его поста в соцсетях, выложенного в 2016 году.

В ходе выступления в суде в понедельник Каранфилджи сказал, во время публикации его сообщения в Twitter в 2013 году пост президента Турции занимал Абдуллах Гюль.

Надо сказать, что в Турции оскорбление президента влечёт за собой тюремное заключение на срок от одного до четырёх лет. Дизайнер заявил, что второе расследование в отношении него было начато на основании анонимной жалобы относительно его сообщений о перевороте в 2016 году.

«Нет никаких доказательств того, что я подстрекал людей к ненависти или я являюсь сторонником движения Фетхуллаха Гюлена. У меня просто нет слов по поводу такого смешного обвинения», — сказал он, имея в виду религиозную группу, обвиняемую в организации попытки переворота, предпринятой в 2016 году.

Добавим, что Анкара считает движение Гюлена террористической организацией. После неудавшегося путча в 2016 году турецкие власти уволили около 150 тыс. государственных служащих и арестовали более 34 тыс. человек за связи с этой группой.