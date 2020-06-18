Ученые из Гарварда назвали лучшие продукты для укрепления сердца

Употребление растительных продуктов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такой вывод сделали ученые из Гарварда, которые также рассказали, от какой еды стоит отказаться. Результаты нового исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

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Недавно медики из Швейцарии и США установили, что причиной тяжелых симптомов и смертей от коронавируса может быть заражение клеток в кровеносных сосудах, которое приводит к нарушению работы легких и сердечным приступам.

Ученые обнаружили, что от COVID-19 чаще умирают страдающие ожирением, у которых вирус поражает ослабленное сердце.

Авторы научной работы проанализировали данные о питании американцев в период с 2015 по 2020 год и определили группу растительных продуктов, которые помогут снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи проанализировали несколько видов диет, включая средиземноморские и растительные рационы, а также рассчитали индекс здорового питания среди респондентов.

В исследовании участвовали почти 210 тыс. человек, которые заполняли анкеты о своих диетических привычках каждые 2-4 года.

После обработки данных исследователи пришли к выводу, что полезными для сердечно-сосудистой системы являются диеты с повышенным употреблением цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых и орехов.

Ученые также сделали вывод: эти продукты связаны со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 14%-21%, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт.

В числе наименее полезных продуктов ученые назвали красное и обработанное мясо и сладкие напитки. При этом ученые заявили, что универсальной диеты, подходящей для всех не существует.

По словам одного из авторов работы Фрэнка Ху, можно комбинировать продукты для достижения здорового режима питания.

Ранее эксперты из Института здоровья населения в США выяснили, что женщины реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и умирают от них, чем мужчины.

Женщины без сердечно-сосудистых заболеваний чаще мужчин принимают профилактические лекарства, контролируют гипертонию и отказываются от курения.

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