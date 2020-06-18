Михаил Мишустин начислил двум Алтаям 3 млрд рублей программу выведения регионов бедности

Правительство РФ начало финансировать индивидуальные программы социально-экономического развития 10 наиболее «бедных» регионов, разработанные до 2024 года. Как следует из соответствующего распоряжения, подписанного председателем кабмина Михаилом Мишустиным, «два Алтая» получат по 3 млрд рублей, причем для края прописаны конкретные цели, на которые должны пойти предоставленные средства.

Как следует из документа, для Минэкономразвития РФ был установлен объем ассигнований из федерального бюджета с текущего по 2022 год для нескольких регионов в рамках индивидуальных программ развития. Так, Республика Алтай на каждый год получит по 1 млрд рублей. Аналогичные суммы за три года поступят в Карелию, Тыву, Адыгею и Калмыкию, для которых в этом году также были утверждены программы социально-экономического развития.

Для Алтайского края также прописана федеральная поддержка, но она раздроблена по отраслям и, соответственно, по министерствам-исполнителям. Из соответствующего документа следует, что от Минпромторга РФ за три года получит 540 млн рублей на оказание поддержки юрлицам, вероятно, имеются ввиду крупные предприятия и компании. Кроме того, более 1 млрд рублей предоставит Минэкономразвития для оказания господдержки малому и среднему предпринимательству, более 928 млн рублей поступит от Минстроя на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. Вместе с тем, 500 млн рублей направит Росавтодор на покупку дорожно-строительной техники. Все эти бюджетные средства поступят в рамках программы развития региона. Таким образом, за три года Алтайский край получит немногим менее 3 млрд рублей.

Правительство Алтайского края со своей стороны уточняет, на какие мероприятия пойдут средства. Так, в 2020 году 303 млн рублей будут направлены на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования. На докапитализацию Фонда развития Алтайского края и Фонда микрозаймов будет направлено 101 млн рублей и 202 млн рублей соответственно. За счет ресурсных возможностей программы будет построена школа в микрорайоне Спутник города Барнаула, где сейчас отсутствует общеобразовательное учреждение. В строящихся жилых кварталах 2012 и 2036 получит развитие инженерная и дорожная инфраструктура. Также часть средств программы будет направлена на обновление коммунальной и дорожно-строительной техники, что важно для поддержания в нормативном состоянии протяженной дорожной сети. Эти планы и содержались в программе развития региона. Также власти прописали развитие экспорта, создание промышленных и технопарков.

Для республики опорными точками также станет развитие промышленности, сельского хозяйства, лесной промышленности, объектов ЖКХ и туризма.

Напомним, что индивидуальные программы по выведению из бедности Алтайского края и Республики Алтай были разработаны под кураторством федеральных министров и утверждены в начале апреля этого года. Предполагается, что до 2024 года 10 регионов с такими программами получат по 5 млрд рублей.